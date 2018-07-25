七夕甜蜜放閃有機會獲大獎！松菸「帶著愛情去旅行」定情照徵選活動開跑

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）隨著七夕的到來，松山文創園區自即日起到8月31日推出「帶著愛情去旅行」攝影徵件活動，上網分享與伴侶在園區內拍攝的照片及故事，即有機會獲得 Samsonite 價值上萬的行李箱及誠品禮卷。



（圖片來源：松山文創園區）

松山菸廠於每年見證上千對伴侶選擇在園區各處拍攝婚紗照，並互許對方幸福未來的承諾。今年，松山文創園區以「帶著愛情去旅行」為題舉辦攝影徵件，希望能蒐集到不限年代，具有創意甚至跨越國籍的定情照，越甜蜜的作品則越有機會獲獎。

松菸進一步表示，明年是松山菸廠建廠80週年，若徵選照片品質與數量符 合策展需求，計劃將於明年園區內舉辦「松菸定情照攝影回顧展」。

活動自即日起至8月底截止收件，只要將曾在松山文創園區內拍攝的照片，並附上100字內背後故事或場景介紹，松菸將統一上傳所有參賽作品至官方臉書活動相冊。獲獎名單將於9月10日公布，並在20日頒獎。

松菸表示，評審將決選出最大獎得主一名，獎品為 Samsonite（價值13,000）行李箱2個；而獲得按讚數最多的最佳人氣獎，也可獲贈1個 Samsonite行李箱；其他獎品則包含誠品禮卷。詳細活動辦法請上松山文創園區官網查詢。

另外，松菸表示如果新人於徵照活動期間前往園區拍攝婚紗照，服務中心將免費提供限量的「松菸小賣所菸草茶(仙草茶)」。

另外，喜愛攝影的朋友也可參觀松菸當期展覽「夏日攝影祭」。