美航將改台灣名稱 高碩泰：有錢能使鬼推磨

（中央社記者鄭崇生華盛頓24日專電）駐美代表高碩泰今天投書直言，「有錢能使鬼推磨」，一些航空公司著眼中國市場，屈服於北京壓力，更改對台灣的表述，這已傷害企業自由營運作為民主的基礎。

媒體報導，美國主要航空公司預計將配合中國政府要求，更改官網對台灣航點的名稱。

美國「航太週刊」（Aviation Week & Space Technology）網站今天刊出高碩泰的專文，高碩泰在文中指出，航空業應有承認台灣的自由，然而，「有錢的確能使鬼推磨」（money indeed talks），一些航空公司著眼於中國快速成長的空中旅遊市場，已屈服於北京壓力。

他說，中國更加操弄、甚至施壓包括總部位於美國的跨國企業，要求航空公司使用「中國．台灣」，迫使萬豪酒店集團更改對台灣的表述，北京要求想在區域從事貿易與商務活動的企業，都得遵守中國的宣傳路線。

高碩泰指出，要求航空公司更改台灣為「中國．台灣」，北京的做法「非理性」，也令人「無法理解」，這是專制政權試圖在現代社會扭曲商業活動，遂行自身政治目的，而美國從行政部門到國會，均展現對台灣的誠摯支持，對此他表示感謝。

他說，自由的企業營運是民主基礎，北京霸凌扭曲這些值得珍惜的原則，不僅對台灣、更是對全球的公然威脅，只有攜手合作，才能保障一個讓企業成長、繁榮且有益於全人類的完善環境。（編輯：屈享平）1070725