中要求外航變更台灣名稱 美國務院重申反對

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）中國要求包括美國在內的外籍航空公司網站變更台灣名稱期限25日到期，美國國務院發言人表示，反對中國企圖迫使企業在公開內容使用具有政治性質的特定語言。

中國民用航空局4月25日致函44家外國航空公司，要求修改對台灣稱呼。最初限期30天，之後將期限延至7月25日。中國民航局日前還公開點名「剩下6家仍在申請延期整改」。

這其中包括美國航空、達美航空與聯合航空3家美國航空業者。截至截稿為止，這3家航空業者官網上仍單列「台灣」（Taiwan），並未屈服於中國官方的壓力。

面對最後期限，媒體報導美國主要航空公司和政府進行協調後，會在截止日前就更改網站的台灣航點名稱，以免遭到中國懲罰。

對此，諾爾特（Heather Nauert）今天在國務院例行記者會上重申美國反對政府機構對民營企業標示做要求。但她也表示，尚未看到美國企業表態屈服，但建議媒體直接和企業聯繫。

國務院另一名不具名的發言人則以背景說明方式回覆記者郵件表示，中國政府很清楚美方立場，美國持續向中方表達美國強烈反對中國企圖迫使民營企業在其公開內容中使用具有政治性質的特定語言，不該強迫美國航空業者遵守這類命令，美方立場並未改變。

這名發言人指出，反對北京對包括航空業者在內的美國與其他非中國籍企業如何規劃網站以方便消費者使用下指導棋。他並表示，在美國的中國企業能在沒有政治干預的情況下，自由經營網站。

發言人表示，美方向其他合作的政府提出關於中國命令航空業者改變網站與市場行銷內容議題，美方也敦促這些政府和美國一樣，向中方表示關切並持續交涉，以解決問題。

至於外籍航空業者如何回應中方要求，發言人表示，這屬於航空業者的事務。

截至截稿，包括美國航空、達美航空與聯合航空都未回覆記者詢問郵件。（編輯：陳政一）1070725