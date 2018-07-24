遭歐盟重罰 華碩：配合調查獲40%和解金減免

（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠華碩今天遭歐洲聯盟（EU）重罰逾6300萬歐元，華碩表示，因採合作程序與歐盟配合調查，獲得40%的和解金減免，未來會確保遵守法規執行業務。

歐盟反托拉斯當局今天對涉價格壟斷的台灣、日本和荷蘭等4家消費電子製造商處以共1億1100萬歐元罰款。其中台灣華碩遭罰逾6300萬歐元（約新台幣22億5678萬元）。

對此，華碩表示，今年第一季財報已先預留約6500萬歐元的和解金準備，華碩採合作程序與歐盟配合調查，未來也會確保遵守法律規範執行業務。

華碩表示，因為採取合作程序，華碩也獲得40%的和解金減免，減免後的金額為6352.2萬歐元。

根據歐盟聲明，涉價格壟斷的4家消費電子製造商都採取合作程序，依照合作程度分別獲得40%或50%的和解金減免。

華碩今年第一季業外損失達新台幣7.6億元，在業外的其他項目損失高達20.89億元，主因提列歐盟「限制轉售價格調查案」和解金約6500萬歐元。

華碩於5月11日召開法人說明會時表示，華碩一向重視法規遵循，將恪遵相關法規，並落實於員工教育訓練及工作流程，確保不再發生類似疏失。（編輯：黃國倫）1070724