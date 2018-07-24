東亞青運遭停辦 總統：沒有人應遭這種粗暴對待

台中市2019年東亞青運因中國打壓而遭停辦，總統蔡英文今天表示，台中沒有錯，台灣沒有錯，日夜苦練的各國年輕運動員更沒有錯，沒有人應該遭受這種粗暴的對待。



東亞奧林匹克委員會（EAOC）今天在中國北京召開臨時理事會，決議停辦2019年在台中舉辦的東亞青年運動會。



蔡總統在臉書發文表示，對於中國用政治力量蠻橫杯葛2019東亞青年運動會的舉辦，台灣人民不分藍綠都無法接受。「我百分之百支持台中市政府及中華奧會，根據合約，據理力爭，申復到底。」如果不團結，今天是台中，明天也可能是台灣的任何城市。



行政院長賴清德也在臉書表示，對於中國為政治目的，不惜傷害不分國界的體育運動，以粗暴手段破壞國際體育賽事的舉辦，行政院表達嚴厲譴責。



賴清德說，東亞青年運動會是台灣首次舉辦奧運體系的國際賽事，共有來自9個國家與地區的2300名運動員參賽，台中市擔任東亞青年運動會的主辦城市，EAOC曾多次組團到台中視察籌辦進度，籌辦情形皆符合預期進度。



他表示，中國施壓EAOC草率取消這次東亞青年運動會，導致各國參賽選手權益受損，選手辛苦培訓的心血白費，對於承辦城市台中市的努力也極不公平。



賴清德說，中國蠻橫的行徑，不僅引起台灣人民的反彈，也絕不會受國際社會認同。他已指示體育署，全力協助台中市政府與中華奧會，向東亞奧會（EAOC）提出正式抗議，並全力研處申復救濟，以捍衛台灣權益。（編輯：林沂鋒）1070724





