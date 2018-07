美青年交響樂團高鐵站快閃　讓台灣民眾「與藝術不期而遇」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)美國國家青年交響樂團(NYO-USA)今(24)日晚間,在台北國家音樂廳演出。台灣也是他們2018亞洲巡迴之旅的首站。

台灣行程結束後,他們將前往中國上海、北京、南韓首爾與大田巡迴演出。

這支交響樂團,是由美國卡內基音樂廳魏爾音樂中心,經過嚴格篩選所組成(如下圖)。今年首度造訪問台灣,除了正式演出,他們昨(23)日特別與台北市青年管樂團合作一場音樂工作坊,藉由同台合奏,進行台美青年音樂家交流與對話。

上圖為演出檔案畫面。翻攝自AIT臉書

美國國家青年交響樂團(NYO-USA)當中的13名成員,昨(23)日從台北搭高鐵南下台中進行快閃演出,團員開心體驗快捷舒適的高鐵旅程。中央社

在此同時,樂團中有13名團員,則在高鐵台中站、南港站快閃演出。這是「高鐵藝術元年」系列活動之一,讓民眾與藝術不期而遇。團員表示,希望透過音樂為民眾帶來歡樂。



中央社引述美國在台協會(AIT)表示,美國國家青年交響樂團(National Youth Orchestra of the United States of America or NYO-USA)團員,來自全美年齡介於16至19歲的音樂家,他們於22日至24日訪台,做為樂團2018亞洲巡迴之旅的首站。



AIT指出,這兩場快閃表演為「台灣高鐵藝術元年」系列活動之一,由國家文化藝術基金會與台灣高鐵共同策畫推動,盼透過這項計畫,讓進出高鐵空間的民眾,能與藝術不期而遇。

樂團成員昨(23)日分別在高鐵台中站(上圖),與南港站(下圖)快閃演出。中央社

中央社引述AIT美國中心主任區毅良(Eric Aldrich)說,藉由高鐵台中站、南港站快閃活動,希望創造美國年輕音樂家與台灣民眾接觸的機會。讓音樂家走出傳統的音樂廳場域,直接接觸人群。



這支13人小型樂團在高鐵站的快閃表演,吸引許多民眾佇足停留欣賞古典音樂,有不少民眾也拿起手機拍照或錄影。



團員貝爾川(Remi Beltran)在表演前表示,快閃表演能為民眾帶來驚喜的感覺,他也希望透過音樂為民眾帶來快樂的感覺。音樂是跨國語言,期盼透過音樂連結台灣跟美國。



另一名團員丁恩(Khoi Dinh)則說,藝術應該是所有人都可以接觸到的,快閃表演提供了民眾接觸古典音樂的機會。

參加快閃演出的交響樂團成員,在高鐵台中站,與「國家文化藝術基金會」董事長林曼麗(中)合影。中央社

關於「台灣高鐵藝術元年」計畫,中央社引述國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示,高鐵希望在「速度」之外,能多一點「溫度」;這部分,藝術與文化可以扮演重要的角色。



「台灣高鐵藝術元年」計畫是在4月底正式啟動,首波活動由藝術家林明弘,運用霧峰林家古厝景薰樓的窗花圖像發想,為高鐵台中站設計大型視覺藝術窗貼(如下圖)。也安排表演團體在高鐵台中站大廳演出。

中央社