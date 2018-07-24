台中東亞青運停辦 中國打壓台灣再添一例

（中央社記者李晉緯台北24日電）台中東亞青運今天在東亞奧林匹克委員會（EAOC）中國主席劉鵬為首的秘書處運作下，被迫停辦，讓中國在國際上打壓台灣的事件再添一樁。

因台灣民間發起2020東京奧運台灣正名公投連署行動，讓EAOC中國籍主席劉鵬召開今天在北京進行的會議，經過投票決定台中東亞青運停辦的命運。

2006年在泰國曼谷舉行的國際少年運動會，台灣選手在贏得女子跆拳道和游泳三面金牌後，上台領獎時披著國旗，卻被北京代表隊人員兩度強行搶走國旗，還嗆台北代表團成員：「要拿旗，只能拿五星旗。」

2012年的倫敦奧運，當時攝政街懸掛了參賽國的國旗，但在中國抗議下，英國外交部介入，青天白日滿地紅的國旗（上圖）在掛了3天後被撤下，改掛中華奧會會旗（下圖）。（中央社檔案照片）

2007年台灣選手在美國西雅圖所舉辦的世界電玩大賽（WCG）手持國旗領獎下台後，遭中國代表團辱罵及踢打。

2007年中華青少棒隊預定8月14日出發參加於8月17日舉行的第13屆國際棒球總會世界青少棒錦標賽，受中國操作之政治因素影響，未獲得主辦國委內瑞拉簽證，後國際棒球總會（IBAF）緊急決定取消比賽。

2012年的倫敦奧運，當時攝政街懸掛了參賽國的國旗，但在中國抗議下，英國外交部介入，青天白日滿地紅的國旗在掛了3天後被撤下，改掛中華奧會會旗。

2016年里約奧運，有外籍觀眾持青天白日白日滿地紅國旗、穿青天白日白日滿地紅國旗圖樣的T恤進場加油，在被中國觀眾抗議後，除被工作人員扯下旗幟，衣服也被強脫。

此外，中國大陸也常運用其影響力，在國際上矮化台灣，最常見的手法，就是將「中華台北」變為「中國台北」等，如過去中華隊在國際籃球總會（FIBA）官網，介紹2019年世界盃資格賽參賽球隊時，名稱就曾被「誤植」為「中國台灣」。（編輯：吳協昌）1070724