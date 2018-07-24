嘉義縣養蚵兼顧環保　「浮筏式」蚵棚將導入智慧管理技術

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）淺海牡蠣養殖是嘉義縣很重要的養殖產業，嘉義縣政府為落實蚵棚源頭管理，維護海岸環境，計畫在明（2019)年度，將浮筏式蚵棚納入區劃漁業權管理，同時辦理蚵棚強制回收。

縣政府現正研議修正「嘉義縣牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，預定年底前送請議會審議通過，完成法制程序。

圖片來源:嘉義縣政府官網

嘉義縣農業處指出，嘉義縣浮筏式蚵棚放養量近9000棚，每座蚵棚最長可使用3年。以往多數蚵農並沒有蚵棚回收的習慣，估計每年棄置蚵棚近3000個，造成海岸環境汙染。

農業處表示，為進一步強化牡蠣養殖管理作為，108年起，會將浮筏式蚵棚納入區劃漁業權管理，並導入智慧蚵棚管理技術。

圖片來源: 嘉義縣牡蠣養殖產銷協會臉書

廢棄蚵棚拖吊作業 (圖片來源: 嘉義縣牡蠣養殖產銷協會臉書 )

這項計畫將與成功大學海洋科技與事務研究所張懿副教授合作，運用無人飛行載具結合無線射頻辨識系統（RFID），即時掌控蚵棚所有者、空間分布及數量，也可作為天然災害救助、蚵棚回收的科學依據，縣府已向漁業署提報「智慧蚵棚電子標籤管理示範計畫」，爭取中央挹注經費。

嘉義縣府自106年起循序進行輔導，先於1個漁港試辦蚵棚回收，今年起擴大在5個漁港設立回收點，同時舉辦多場次說明會，籲請蚵農將廢棄蚵棚交由縣府統一清運。目前已有愈來愈多的蚵農，認同及接受蚵棚回收的觀念及責任。

圖片來源:嘉義縣政府官網

縣府同時著手研議修正「嘉義縣牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」，明訂浮筏式蚵棚納管、強制回收廢棄蚵棚、放養登記及標識管理、負擔海域清理費，以及禁用未包覆保麗龍浮具等措施，減低牡蠣養殖對環境的負擔與衝擊，促使牡蠣養殖產業得以永續發展。

中央社18日報導，台南市政府也已修正「台南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」，自明(2019)年10月1日起禁止使用未包覆的保麗龍浮具，違法者將處每棚新台幣一萬元罰鍰，盼解決保麗龍汙染海岸問題。

台南市政府18日曾召開記者會，公開說明並介紹3種替代性浮具(如下圖)。台南市漁港及近海管理所長周瓈朝，18日受訪時表示，蚵棚所使用的保麗龍浮具，已面臨回收難以處理的困境，不得不尋求保麗龍的替代浮具。除推廣保麗龍浮具套網外，也有廠商研發3種不同材質的環保浮具，正與南市區漁會配合試驗。

圖片來源: 中央社（台南市政府農業局提供）