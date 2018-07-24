美前防長：中國自我孤立讓台在印太網路空間更大

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）美國前國防部長卡特今天表示，印太戰略具有包容性，以規則與原則為基礎，中國自我孤立的作法，只會讓台灣在印太有更多空間；就中國對台關係長遠來看，是一項諷刺。



卡特（Ashton Carter）應邀來台出席今天舉行的「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，並發表午餐演講。據與會人士轉述，卡特支持兩岸穩定與對話、以台灣關係法為基礎的政策，維持美台之間重要的非官方關係。



談到台灣安全，卡特表示，這涉及許多因素，包括台灣自我防衛能力（美國對此提供軍售等協助），密切的美台連結與國際連結，美國履行台灣關係法的承諾，以及兩岸對話等。



他說，另一個相關的因素是，台灣是以規則、原則為基礎的印太網絡的一部分。中國自我孤立的作法，只會讓台灣有更多空間；就中國對台關係長遠來看，是一項諷刺。



卡特提到，一個包容性（inclusive）的戰略，不是孤立的戰略。中國傾向自我孤立的行為，使得越來越多的國家向美國表示希望合作。



對於與會者問及台灣在印太戰略中可扮演的角色，卡特說，印太戰略是具有包容性的，並以規則與原則為基礎，這都是台灣支持的，台灣在印太戰略中有很大的空間。他也說，中國越自我孤立，就越不可能孤立台灣。



同時，卡特在演講中提到，他支持美國長久以來的傳統，也就是提倡印太區域內的安全是以規則、原則為基礎。規則和原則與壓迫、銳實力是相反的兩件事。



他說，多年來，規則與原則為印太區域帶來繁榮。在變動的情勢中，以原則為基礎的安全網絡需要被維護。



他指出，目前在印太區域內有印度、日本、中國等軍事強權；同時，美國持續在這區域扮演重要的（pivotal）軍事角色，也是很重要的。



對於與會者問及美國派出航艦經過台灣海峽的可能性，以及美軍艦在台海可從事的活動，卡特說，只要符合國際法規範的活動，美國軍艦都可以做。



至於是否支持美國派出航艦行經台海，他表示，當有一方做出不適當的舉動時，美國才須作出這樣「不尋常」（unusual）的回應。



此外，在經濟方面，他說，美國跟其他區域內的國家一樣，與中國有密切的關係。但他認為，美國必須了解，中國是共產獨裁政權，可以利用軍事、經濟、政治力做出其他國家無法做到的事情，美國應研擬對策來因應。



在北韓議題上，他認為唯一可能成功的外交途徑包含兩個原則，第一，必須是美國、日本、南韓、中國一起的策略，團結一起的力量比較大；第二，不要試圖一步到位，一步步來才可能達成成果。



前美國總統歐巴馬（Barack Obama）任內，卡特於2015年至2017年初擔任美國國防部長。（編輯：林淑媛）1070724