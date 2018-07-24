孕婦日本旅遊發生破水 台北長庚成功搶救早產兒

兩個月前台北長庚醫院收治一名25週的孕婦在日本破水，經由SOS醫療專機返台接受抗生素治療與安胎，順利在28週自然產，昨日寶寶體重接近3000公克，頭好壯壯的出院。

29歲楊姓婦女，與先生家人參加旅行團，在懷孕25週時前往日本遊玩，抵達第1天即發生在浴室跌倒的意外，由於合併大量的破水，楊小姐立刻被送往京都醫院治療，隔天再轉診到大阪市立醫院安胎。經過10天的住院，病情仍然不穩定，家屬決定搭乘醫療專機返台，接受後續治療，避免在國外生產的情形。

台北長庚醫院接獲通知後，醫療專機從關西機場直接抵達台北松山機場，經由救護車轉送到產房。診視檢查後，發現胎兒預估體重只有985公克，且幾乎沒有羊水，子宮頸開啟1公分。產科主任蕭勝文醫師表示，來院時胎兒體重太輕，決定先行施打肺泡成熟劑，與預防性抗生素，加上安胎藥物的作用來拖延過早生產。經過10多天的安胎，在28週又4天的時候，發炎指數上升，因此決定提早生產，自然產下一名1310公克男嬰。

早產兒預後與生產週數相關，25週出生與28週出生的孩子健康差異極大。經由台北長庚新生兒科悉心照顧，翁逸豪主任表示，孩子出生時哭聲宏亮，也沒有合併一些早產兒併發症，這名男嬰營養吸收良好，因此在昨日順利由家屬辦理出院。

蕭醫師表示，孕婦20到28週是比較適合出國的週數，早期懷孕的不確定性比較高，28週以後肚子明顯隆起，也不適合長途飛行，因此許多航空公司都需要開立適航證明，否則在機場就會被退貨。然而越來越多媽媽喜歡懷孕趴趴走，醫師也呼籲如果有任何不舒服症狀，或是高危險妊娠、出血、破水、多胞胎、前置胎盤等等問題，建議留在台灣，遵照醫囑多休息，會比較適當。

未足月的破水都稱為早期破水，早期破水需要安胎，找原因治療，如果沒有合併感染的問題，通常可以等待羊水慢慢變多。長期羊水不足的狀況下，出生後會導致孩子肺部發育不好，呼吸通常會有狀況。這邊要提醒孕婦們，有發生破水現象，要儘速就醫。