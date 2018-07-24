集保結算所捐助後山小將傳佳績

集保結算所贊助的花蓮縣吉安國小射箭隊在7月10日至16日於美國北卡羅萊納州舉辦的2018美國國際射箭邀請賽中，擊敗各國好手，榮獲4金1銀的佳績，高居本次參賽國家代表隊獎牌榜的第一名。

吉安國小李國清校長表示，恭喜射箭隊小選手們的認真練習和努力堅持有了回報；感謝吳祐君教練辛勤指導，讓吉安國小射箭隊擁有如此傑出的表現。李國清校長強調，這一切最要感謝的還是集保結算所無私的提攜與贊助，讓這些偏鄉孩童不只順利赴美圓夢，更不負眾望在人生的第一場國際賽事中奪下佳績，為台灣爭光。

李國清校長指出，吉安國小的經濟弱勢學生佔了七成，學校為了開啟這群孩子另一扇多元學習的窗，於民國101年毅然成立射箭隊，由於僅為校隊而非教育局核可設立之體育班，吉安國小射箭隊並無政府經費補助以聘任教練、購置用具，學校只能向鄰近的國中商借汰舊器材克難成軍。在教練與小選手共同努力下，雖然競賽成績漸有起色，但由於小選手使用的是二手器材，終究無法突破自我。

兩年前，集保結算所透過花蓮縣政府推薦和吉安國小結緣，也讓吉安國小射箭隊擁有走出花蓮、踏上國際舞台的可能。集保結算所連續兩年補助學校購置全新比賽器材，使用了全新競賽專用弓的小選手，如虎添翼，在各項賽事中都有傑出表現，並在106年11月全國總統盃射箭賽榮獲國小組混雙賽全國第二名；接著於107年3月全國青年盃射箭賽再次榮獲國小組混雙賽全國第二名，更獲得教育部體育署推薦前往美國北卡羅萊納州參加2018美國國際射箭邀請賽。

對小選手來說，能取得前往美國比賽的資格是無比的光榮，但龐大的旅費卻是最棘手的負擔，這三位小選手均來自經濟弱勢家庭，無法負擔高昂的旅費。在校方積極奔走尋求各種資源協助下仍短缺15萬元，集保結算所林修銘董事長獲悉消息，立即聯絡學校補足短缺經費，讓小選手可以安心出國比賽，孟慶蒞總經理更親自帶領公司同仁到學校替射箭隊加油打氣。

「集保有愛 圓夢無礙」吉安國小射箭隊因為有著集保結算所挹注的經費補助得以更新比賽器材，進而獲得全國佳績。緊要關頭之際，更因為集保結算所慨然全力補足經費，讓後山偏鄉經濟弱勢的小選手得以圓夢，赴美比賽為國爭光，同時也為企業支持偏鄉學校體育亮點計畫新添佳話一樁。