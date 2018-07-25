簡又新專欄 – 台灣永續會館年度活動推行概況

台灣永續能源研究基金會活動皆以聯合國所制定的永續發展目標（Sustainable Development Goals, 簡稱SDGs）規劃，主要目的係協助國內企業邁向國際，讓專業人士、青年及學生從參加活動暸解企業社會責任與永續的重要性。

有台灣企業永續「奧斯卡獎」的「TCSA台灣企業永續獎」今（2018）年邁入第11年，隨著全球永續發展思潮與經濟貿易活動全球化的推展，企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）之議題現已成為眾所矚目的焦點，視為企業經營的關鍵性策略之一。企業除追求利潤外，並積極投入社會責任，更有許多國內外退休基金管理機構及投資法人將企業社會責任績效納為投資考量重點。

自舉辦「TCSA台灣企業永續獎」以來已有超過200家企業參與，志工評審培訓已超過3000人次參與，雖參加企業佔全國總數不多，從另一個角度觀察，其企業的營業總額與國家GDP的比值高達約83%。執行企業永續績效及出版企業永續報告(Corporate Sustainability Reports)或稱企業社會責任報告(Corporate Social Responsibility Reports) ，儼然蔚為國內外潮流。

戰後嬰兒潮係生活在貧困環境裡的人，大環境卻提供了不少致富機會，讓原本窮到無鞋可穿的人，歷經努力登上企業的CEO位置或創業發財及穩定工作，提升生活水準，這一代人較容易得到滿足與成就感。90年代出生的小孩因著時代與環境的變遷，物資充裕，較不知貧窮之苦，相對來說生活成就感較不易滿足。所以這兩代人在面對「經濟、社會、環保」三個領域都持有不同的觀點，但必須取其平衡才能往前走。

▲簡又新董事長與「2017青年永續領袖營」成員合影。(照片由臺灣永續能源研究基金會提供)

然而改變的不只是環境、經濟與社會，現今連年輕人找工作的方式都變了。過去大家都以薪資高低、行業別與企業規模的大小來選擇就業，現在則多了「企業責任」與「工作成就感」等考量。這樣的改變跟國際潮流談環境永續有莫大的關係，加上我國多年推動回收、環境保護等因素，國人的環保意識抬頭後，很多想法也跟著改變了，許多CSR績優企業如台積電、信義房屋等皆成了年青人就業之首選，很重要的是這些企業不儘出版CSR報告透明度高且積極從事企業社會責任與永續發展工作，也是促使年青人決定之關鍵因素。

今(2018)年「台灣企業永續獎」增設了「英文報告獎」及「性別平等獎」，期望台灣及外商企業共同角逐企業永續最高榮譽。其重要意涵是跟上國際社會的脈動，協助企業拓展國際市場。「性別平等獎」的增設，緣於近年各國的女權意識抬頭，讓原本重視父權主義的國家有所改變，如近來沙烏地阿拉伯開放女性開車、觀賞球賽等，還有世界各國女性在董事會的佔比增加，促使營業收益成長，並凸顯職場上的同工不同酬等問題，均成了評估企業優劣考量項目之一。「英文報告獎」則是要讓本國企業朝著國際化方向邁進，除拓展企業的業務、提升國際形象外，前述二獎都有為企業加分之效用。

本會與中鼎教育基金會共同舉辦的活動如「2018探索台灣120h」與「2018青年永續領袖營」，係以聯合國所制定的永續發展目標進行內容規劃，特別著重在參加的年齡層為青年學生，兼具不同國籍與活動舉辦模式。譬如美國為了讓外國學生融入當地生活，有Homestay與其他戶外活動可供選擇，透過活動進行國際性交流，讓留學生從中暸解當地的文化、社經活動等。

因此，藉已累積豐富的舉辦經驗的「2018探索台灣120h」活動，讓國內外學生進行不一樣的交流，再由不同的企業參訪與學習過程中，以深入淺出的方式加深對我國的印象，也非常感謝國內的大公司，如：日月光、長榮航空、遠傳、台塑化、中華航空及中鼎工程公司等共同參與協助辦理。學生必須透過分組模式進行成果發表，基金會亦提供高額獎學金給優秀隊伍，並藉由大家熟悉的社群媒體撰寫每日參訪的感想，並分享給所屬國家的親朋好友，為使國際社會對台灣有深入的瞭解及促進交流。

此外，為解決全球暖化、氣候變遷及貧窮等全球關注議題，各國都需要具有全球視野與跨文化知能的人才；另一個營隊型活動「青年永續領袖營」亦為具國際化之活動。參加本活動的學生可以透過不同的角度看各國在永續發展及能源方面的發展，透過創意設計提出不同的規劃，解決各國在永續相關各領域的問題。期待透過活動安排，選出優秀的青年，意識到身為新生代領袖的使命感，拓展國際視野與思維，運用自身的影響力，將SDGs理念落實於校園生活，與全球議題及校園教育接軌。

▲簡又新董事長(前排左五)台灣副總統陳建仁(前排左六)、台積電董事長張忠謀(前排右五)與所有「台灣企業永續獎」得獎者合影。(照片由臺灣永續能源研究基金會提供)

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。