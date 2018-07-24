不止夫妻臉？！研究：交往愈久  連飲食喜好也愈相似

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）研究發現，隨著時間的推移，伴侶之間會以微妙地方式變的愈來愈相似。例如，在一起愈久的年輕情侶往往會有相似的健康水平，甚至是會出現相似的面部特徵 (因為下意識地模仿對方使用面部肌肉的方式)。然而，一項新的研究指出，情侶在一起的時間愈長，他們的食物的口味也會變得愈來愈相似。

時代雜誌(TIME)報導，來自波蘭和德國的研究人員針對100對在一起3個月到45年之間的伴侶進行研究。研究人員要求受試者嗅聞及評價玫瑰、尤加利樹、煙熏肉和、皮革，並且在他們的舌頭上噴上一系列的味道：甜、鹹、酸、苦和鮮味，來測試每個人對於氣味和口味的偏好。

他們發現，在一起愈久的情侶愈有可能在氣味和口味上有相同的偏好，而且令人驚訝的是，交往愉快與否並不影響研究結果。

研究人員表示，他們並沒有辦法百分之百確定為甚麼在一起的時間愈長，伴侶的口味偏好會愈一致。不過根據以往的研究，他們認為也許是因為在家庭聚餐時，他們有可能吃到了相似的食物，而當你長期地暴露在相同地嗅覺與味覺的刺激下，那麼兩個人的喜好就有可能愈來愈相似，除此之外，人也有可能一開始就選擇與自己喜好相似的人交往。

不過，研究人員也說，我們還需要更多的研究來理解，為甚麼隨著時間推移，伴侶的口味會趨於一致。