【難民危機】義大利見風轉舵？改口開放邊境接納難民

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）根據《BBC》報導，義大利外交部長米蘭內西表示，在歐盟重新就現有政策協商的同時，義大利會向難民人道救援船開放港口5個星期。

同一時間，義大利政府正持續與歐盟重新協商現有的難民接納制度。

義大利，是從海路來的非洲難民，主要抵達的第一個歐洲國家，但是，義大利希望所有歐盟國家，一起合理分配難民配額。

義大利的右翼新政府，一直以來對難民採取強硬的態度，不過周一難民議題有了新進展。

義大利外交部長Enzo Moavero Milanesi周一在與德國外長海科·馬斯會談之後表示，在歐盟達成分配難民的共識之前，將暫時維持港口的開放，並清楚表明收容難民的責任，不該由義大利獨自承擔。

今年六月時，義大利總理朱塞佩·孔蒂就曾警告歐盟，若會員國之間，不能在難民問題上達成共識，免簽旅遊的申根區將陷入巨大危險之中。而就在當月，義大利政府，拒絕讓一艘難民救援鑑「水瓶座號」上超過６００名的難民，登陸義大利，難民們別無他法，只好轉而停靠西班牙港口。

另一艘難民救援鑑「生命線號」，因為８個歐盟國家，只同意接納船上的部分難民，最後只能停靠在馬爾他。

然而，義大利的封鎖政策，卻因一項指控起了變化。利比亞的海岸防衛隊，遭一個西班牙慈善團體指控，拋棄了３名難民，導致其中的一名女性和孩童死亡。而該團體也譴責義大利對利比亞該行為的支持，雖然兩國都拒絕承認指控，義大利卻似乎態度軟化，稍稍放寬了難民禁令。