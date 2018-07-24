貿協前進馬尼拉推廣台灣品牌  千名籃球粉絲搶報名   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）經濟部國貿局與外貿協會為推廣台灣品牌，於菲律賓馬尼拉舉辦「菲律賓台灣精品籃球營」活動，7月21日號召192名青年學子籌組48隊進行3對3鬥牛，每隊皆以台灣品牌企業為隊名，並邀請當地知名代言並體驗台灣運動產品，活動吸引近1,000人參與，6月開放報名10天即迅速額滿。

籃球在菲律賓有國球的稱號，高達9成的菲律賓民眾都熱愛籃球。菲律賓職業籃球(Philippines Basketball Association, PBA)是亞洲最早成立的籃球聯盟，是僅次於NBA外歷史最悠久的籃球職業聯賽。本次「台灣精品籃球營」活動邀請PBA資深知名總教練Coach Eric Altamirano對球員進行鬥牛戰術訓練。

Coach E對於貿協能結合籃球推廣台灣品牌，大力肯定，因為「在菲律賓說到籃球就絕對不會錯」

主辦單位邀請菲律賓職籃鳳凰燃料大師隊（Phoenix Fuel Masters）隊知名球星Doug Kramer及JC Intal為台灣產品代言，並分享體驗。

Doug Kramer表示，他最喜歡必和企業的竹炭分段壓力褲，分段施壓同時具保護肌肉功能，有助於運動選手表現，而JC Intal則喜歡創見運動隨身聽及華碩ZENFONE，增加訓練時趣味。

兩位球星拍攝的台灣精品YouTube影片一上線即獲球迷瘋傳，短短20天破200萬人次點閱。

貿協希望透過與菲律賓籃球及台灣品牌雙連結，讓菲律賓青年及民眾與台灣情感更親近，進而愛上台灣品牌與產品。