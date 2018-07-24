為永續發展貢獻　唐鳳：台灣絕對不搞突襲　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）行政院政務委員唐鳳今(24)日在「2018氣候外交暨低碳發展研習會」以「我國數位外交策略初探」發表演講並表示，經過去年底透過視訊參與聯合國「網際網路治理論壇」，我們已經逐漸形成默契，「就是告訴聯合國秘書處，幾點幾分我們會出現在哪裡，可能北京的朋友就不會出現。」

▲行政院政務委員唐鳳。(照片由台灣英文新聞提供)

唐鳳今日在研習會透過數位互動平台，開放現場較害羞的民眾勇於發問，並依據所提的問題的最高按讚數，決定回答的先後順序。

有民眾問「台灣相信氣候變遷，可是沒辦法加入國際公約機制該怎麼辦？」，她引用尼采的名言回應「不要相信，相信你就不能知道了」，因此對於氣候變遷，「鼓勵相信科學證據。」

她解釋，台灣為什麼在永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs ）裏是叫「Volunteer Report (自願報告)」，其中一個原因是因為，每一個政體、組織有其自主權，對於他們自己要做的哪些事情，其中很大一部分是這個政體的人能自己去決定的。

她以美國紐約為例，他們覺得聯邦的自願報告方向和他們的不一樣，於是決定自己在「自願報告」的發展方向設定了一些自己要的目標。

她說，藉這個故事要告訴大家，不管你是處於那個地位，無論是國家還是跨國的NGO等，不管你的組織方法是什麼，你大可以自己說，「我現在想要做SDGs，我想要做全世界的題目，又或者想要挑一些題目來做，然後在這個過程裡面，我去量測我做了什麼東西」，不管是公司還是團體都可以在經濟部網站，或是在社會創新行動方案等許多地方，來揭露大家實際做的事情。

▲(照片由台灣永續能源研究基金會拍攝)

唐鳳被問到「台灣在國際參與被堵，要如何突圍時？」她表示，過去她曾多次利用遠距視訊的方式參加聯合國相關會議，去(2017)年底在日內瓦透過視訊參與聯合國「網際網路治理論壇」，因為是直播，所以大家才會知道。

她說，基於節能減碳，以及自己時差調得慢等理由，因此她喜歡用遠距視訊去參加，這樣的做法在很多會議上司空見慣，並非是為了台灣才開始。她進一步的說，上次只是做技術測試，不是要挑起政治事件。

她表示，雖然當時在場參與論壇的北京代表有提出質疑，但對她用視訊參與會議被主席定調為「錄影」，儘管這支影片是在2秒鐘前才錄的，因為若是將視訊定調為演講，原則上北京代表應該當場要離場，但北京代表並沒有。

唐鳳還說，透過上次的過程，雙方開始形成默契。她說，絕對不搞突襲，就是告訴聯合國秘書處，幾點幾分我們會出現在哪裡，可能北京的朋友就不會出現，現在已經實踐相當多次，只是沒有必要弄成政治事件。

她還說，這個作法不只是自己會用，包括國合會等都運用這個方法。而網路視訊這個方法的好處，就是不會被打斷。所以在這個情況下，除非他（中國）說服大會全部不能放錄影。另外在技術上，這也是最不會被堵住的方式達到實質的出席。

由外交部主辦，台灣永續能源研究基金會與台灣企業永續研訓中心共同執行辦理，以「永續發展暨國際參與」為主題的「2018氣候外交暨低碳發展研習會」，於7月24-25日假外交部外交及國際事務學院辦理。該活動邀請到行政院政務委員唐鳳、外交部政務次長謝武樵、台灣綜合研究院副院長顧洋、南華大學校長林聰明等與會貴賓約百人一同交流。