睽違60年 新一代瘧疾藥物獲美FDA核准上市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥品監督管理局（FDA）上週五核准一款抗瘧疾新藥─他非諾喹(tafenoquine)，能有效防止瘧疾復發，預計每年可拯救上百萬人命。

他非諾喹由英國藥廠葛蘭素史克（GSK）和瘧疾藥品事業會(Medicines for Malaria Venture)共同研發，可根治由間日瘧原蟲（Plasmodium vivax）引起的瘧疾，適用於16歲以上的患者。此外，有別於舊藥伯氨喹（Primaquine）需連續服用10天，他非諾喹是首款服用單劑即可根治的藥物。

間日瘧原蟲是導致瘧疾的瘧原蟲之一，約一成五到兩成的患者是感染該瘧原蟲，導致每年約850萬人染病。一般來說感染惡性瘧原蟲的潛伏期較短，但間日瘧原蟲有可能潛藏在肝臟內達數月至數年之久，被感染的人在不知情的情況下成為瘧疾的宿主，而當體內瘧原蟲再度活躍時，蚊子可以將寄生蟲帶到其他人身上。此外，輸血、器官移植、注射藥物不慎也可能導致感染瘧疾，生病的母親經由胎盤有可能傳染瘧疾給胎兒。

該款藥物可說是治療瘧疾史上的重要里程碑，根據2017臨床研究報告顯示，其的有效性和安全性都是有目共睹，但藥商提醒，該款藥物不適用於蠶豆症患者，以及正在母乳哺育蠶豆症嬰兒的媽媽，有導致溶血的風險。