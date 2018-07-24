毛小孩會讀心？！研究：狗會為了減輕主人痛苦而採取行動

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）大部分的主人都願意為自己家中的毛小孩付出一切，然而有一項研究指出毛小孩的想法可能跟你一樣！

時代雜誌(TIME)報導，實際上，已經有大量的研究證明，狗對人類的痛苦是有反應的，但還不清楚狗會多努力的去「讓主人感覺更好」。不過，在《學習與行為》雜誌上發表的一篇論文表示，狗實際上會為了減輕主人的痛苦而採取行動。

研究人員針對34位狗主人進行試驗，受試的狗狗來自各個品種，年齡介於1.5到12歲之間。每位主人都坐在一間用玻璃門把狗主人與受試狗狗隔開的房間，為了測試狗會不會試圖打開磁扣門鎖，研究人員要第一組的受試者每15秒做出痛苦且帶著哭腔地喊「幫我！」第二組則是沒有情緒地說著一樣的話，並在字與字之間哼唱「小星星」。

實驗最後，大約一半的狗都有把門打開。他們發現雖然狗主人求救聲調不同，但並沒有影響狗狗嘗試開門的意願，不過開門的速度卻有所不同。第一組開門的平均速度為23秒，第二組則是96秒。除此之外，在所有開門的狗中，那些在羈絆測驗(小狗在挫折狀況下注視主人的程度)中獲得高分的都傾向於快速地把門打開。

研究也透露，對於那些沒有成功開門的狗，也許是因為他們太焦慮，或者個性問題。不過不管實驗結果如何，每一位主人還是認為自己的狗很優秀！

▼影片來源：YouTube 《Ripon College》