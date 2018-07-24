【反恐操演】憲兵部隊女隊員示範　一秒制伏男記者

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為強化首都衛戍能量與城鎮戰力，負責首都安全維護的憲兵202指揮部，今(24)日上午展示「反制應變」5項格鬥術式及「限制空間戰鬥」操演，模擬執勤突發事件人員反制應變作為，展現其優秀的的反恐戰力。

綜合自由與中央社報導，國防部憲兵指揮部今舉行反制應變及限制空間戰鬥操演，憲兵搭乘雲豹甲車執行攻堅任務，展現優良戰力。

圖為憲兵隊員搭乘雲豹八輪甲車抵達案發現場模擬攻堅。中央社

憲兵部隊今年初採用新式步槍光學瞄準鏡，最大差異為可點對點快速精準射擊，今天在福西營區的CQB場地，執行限制空間作戰演練，場面逼真。

憲兵指揮部指出，根據美軍近年來多場戰鬥的事後回顧報告，多數交戰都發生在距離0至300公尺的低光度環境，而內紅點瞄準鏡的特性，正好可應付黑暗、光線不足環境、緊急狀況下遭遇移動目標、近距離突然出現多目標等狀況。

憲兵211營第3連田仁龍士官長解釋，T91步槍(如下圖)裝上快瞄鏡後，由傳統的「三點一線」瞄準進化成「點對點」精準射擊，最大的差異就在於瞄準速度。

圖為憲兵使用T91步槍進行限制空間戰鬥射擊。中央社

圖為憲兵使用T75手槍進行限制空間戰鬥射擊。中央社

圖為憲兵使用T75手槍搭配色彈進行限制空間戰鬥。中央社

今天演練過程中，由憲兵隊員分組操作「鎖喉反制」、「纏手推掌」、「擋劈掃腳」、「槍擋轉刺」、「棍打扣摔」等5項格鬥術式外，現場也同步模擬有犯嫌意圖攻擊憲兵隊員、侵入營區，除了由憲兵隊員遏止、制伏外，也立刻請求衛哨班支援。

今天的操演，也邀請媒體到場採訪，其中為展現隊員格鬥技巧，請一名媒體記者上前接受示範，瞬間就遭到女隊員制伏(如下圖)。

一名媒體記者上前接受示範，瞬間遭到女隊員制伏。中央社

除此之外，有別於野戰部隊，近身距離作戰（CQB）是城鎮戰中重要的技能之一，憲兵隊員上午也在營區內的CQB場地，進行限制空間作戰、模擬攻堅。



隊員搭乘雲豹八輪甲車抵達案發現場同時，狙擊手已在遠處高樓頂上待命，將屋外的嫌犯擊斃後，憲兵隊員隨即荷槍實彈投擲震撼彈後破門而入，一陣煙霧瀰漫後，憲兵隊員在狹小的室內空間中擊殺歹徒，順利完成任務，相當逼真。

憲兵202指揮部副指揮官陳副通上校表示，憲兵是都會型的兵種，因應戰爭型態的改變，推動反制應變及限制空間戰鬥的能力，培養維安狀況處置能力，應付瞬息萬變的戰場環境。

憲兵部隊在狹小的室內空間中擊殺歹徒，順利完成任務。中央社