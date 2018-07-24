臺中東亞青奧主辦權遭拔　總統府批中國行徑如兒戲

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）臺中市花三年時間籌備、注入新臺幣六億多元準備在明（2019）年主辦的東亞青年運動會，卻傳出因中國介入施壓，以致主辦權遭拔除，總統府今（24）日發表聲明，嚴厲譴責中國政治力介入，並形容如此行徑「形同兒戲」。

臺中市政府自2014年10月24日起擔任東亞青年運動會（East Asian Youth Games）的主辦城市，至今已投入新臺幣6億7千多萬元用於建設場館及規劃賽事，籌辦進度皆符合預期。

不料東亞奧林匹克委員會（East Asian Olympic Committee）今日召開臨時理事會，決議拔除臺中市的主辦權，對此，總統府午間發表聲明，嚴厲譴責中國以政治干預體育的粗暴行徑，並表示「臺灣人民不會接受。」

總統府指出，東亞青年運動會是亞洲地區重要的國際體育賽事，臺灣各級政府與民間社會無不全力投入，「現在賽事舉辦在即，卻橫遭中國杯葛，施壓東亞奧委會決議取消，如此行徑形同兒戲，對苦心籌備的臺中市政府而言更是極不公平的對待。」

總統府表示，多年來中國一再利用各種手段打壓臺灣國際空間與臺灣人民在國際上的生存發展，為了全力保障國人權益，政府絕不輕言退讓，也支持臺中市政府繼續爭取權益。

總統府也再次呼籲國際社會高度重視中國類似的國際行為，正對國際社會的穩定與安全福祉，帶來嚴重的傷害。

而根據《蘋果日報》報導，今日的臨時理事會是由中國發起舉手表決，理事成員包括中國、香港、澳門、蒙古、北韓、南韓，以及東亞奧委會主席（中國籍劉鵬）皆投票支持取消臺中市的主辦權。

除了關島為觀察員沒有投票權外，僅有中華奧林匹克委員會（臺灣）投票支持臺中市續辦，日本則以「認為事關重大應延後再議」為由投棄權票，最後東亞奧委會以七票對一票，拔除臺中市的主辦權。

臺中市政府也發表聲明稿，表示「我們將向國際表達抗議，不能讓青年選手及全體臺中市民的努力白費，盼兌現這場臺灣與世界的約定。」

市政府指出，臺中作為主辦城市三年多來，東亞奧委會曾數次組團至臺中，針對賽會籌辦情形具體交換意見，也對臺中市的努力表示肯定，東亞奧委會現因為政治力介入而犧牲運動選手的權益，「不僅有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神，更無視全體臺中市民、臺灣人民及各參賽國家地區付出的心血。」