簡又新：成立「永續發展目標聯盟」 集眾人之力助台灣前行

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「2018氣候外交暨低碳發展研習會」今(24)日在台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、行政院政務委員唐鳳、外交部政務次長謝武樵等百位貴賓的見證下盛大揭幕。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示， 2015年是重要的一年，第一是《巴黎協定》的誕生，第二是聯合國全新「永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)的通過，這二項建制皆訂定2030年為其目標。

簡又新還說，雖然，2030年看似遙遠，但在這15年間，今年已邁入第3年，也就是說全世界已經走過20%的時間。因此，需回顧這段期間以及未來剩餘的80%的時間，要怎麼走。

簡又新進一步的說明，在20%的時間裡，世界各國都做一件事情，就是去「暸解」、「認知」這15年間要作那些事情，並確定自己的目標、編列預算再開始進行，現在世界各國已經陸續發表相關的成果。

簡又新還說，台灣最近3年來進步很多，若和國外比較的話，我們並沒有完整規劃並完整呈現。為了呼應SDGs第17項「全球夥伴」，希望藉由這次的會議，加強我們對SDGs的暸解、加強彼此溝通與經驗交換。因為沒有一個國家、企業與個人可以完成這件事情，而是要透過「夥伴關係」來完成。

簡又新表示，我們希望在未來的時間裡，台灣更往前走，因此基金會將在下個月成立台灣「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A·SDGs)，希望藉此聯盟把產、官、學、研，通通結合起來，透過集合台灣全部人的力量助大家往前跑。

簡又新強調，我們在世界的競爭中，以及在世界的演變中，台灣絕對不能落後。在世界上，台灣應該有我們的角色跟我們的變化。

由外交部主辦，台灣永續能源研究基金會與台灣企業永續研訓中心共同執行辦理，以「永續發展暨國際參與」為主題的「2018氣候外交暨低碳發展研習會」，於7月24-25日假外交部外交及國際事務學院辦理。該活動邀請到行政院政務委員唐鳳、外交部政務次長謝武樵、台灣綜合研究院副院長顧洋、南華大學校長林聰明等與會貴賓約百人一同交流。

行政院政務委員唐鳳(左五)、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(右四)、外交部政務次長謝武樵(右三)與其他與會貴賓合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)