恭喜!!!高鐵第5億旅客獎落新竹!　一人獨得頭獎、二獎

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台灣高鐵通車營運以來第5億位旅客產生！這位超級幸運兒昨（23）日購買新竹到台中來回票，成為第4億9,999萬9,999人次以及第5億人次旅客，一人中雙彩，同時是「頭獎」與「二獎」得主，將可獲得全年不限區間、無限搭乘之高鐵自由座紀念年票，以及不限路線「高鐵假期雙人遊」獎項。



台灣高鐵表示，該名超級幸運兒是昨(23)日上午8時12分在新竹站以信用卡購票，他買了新竹到台中的自由座車廂車票，而且是來回票一次購買，因此成為第4億9,999萬9,999人次旅客（票號0510202040052）及第5億人次旅客（票號0510202040053），一人同時中了「頭獎」與「二獎」，相當幸運。



昨天另有三位幸運旅客獲得「二獎」，票號分別是0820102040006、0620202040070及2806967695。

其中，第4億9,999萬9,998人次旅客昨(23)日在彰化站以現金購票後搭乘806車次前往南港；第五億零一人次旅客於苗栗站以現金購票後搭乘806車次至台北；第五億零二人次旅客在板橋站以悠遊卡進站後搭乘1510車次至南港。

高鐵官方臉書今也po文尋找這名幸運兒

【高鐵第五億名旅客 我們在找你】 高鐵全年無限搭乘大獎幸運兒，正式出爐！

快拿出你的高鐵票，看看「高鐵第五億名旅客」是不是你！

台灣高鐵公司敬請近日購票旅客，務必到「跨越五億 美好生活」活動網站查尋中獎資訊，得獎旅客也請儘速與高鐵公司聯絡（請於8月31日23:59前以電子郵件將個人資料寄至 PAO_Corporate_MBOX@thsrc.com.tw ，標題註明「尋找第五億個你得主」，或電洽高鐵客服專線）。



高鐵表示，高鐵旅運人次跨越五億人次，以台灣2,357萬人口計算，平均每人大約搭乘超過21次，足見高鐵已是台灣民眾相當重要的交通工具。

高鐵公司目前也在全線12座車站，舉辦「拍照打卡大募集」活動。即日起至7月31日止，旅客在任一高鐵車站，於臉書或Instagram打卡「所在站名」並與「活動版面」合照，寫下「跨越五億美好生活」並標註#台灣高鐵#跨越五億美好生活#lookingforyou，同時設定為公開分享，就有機會獲得標準車廂車票2張，限量150份。中獎名單將於活動結束後公布於活動網站。