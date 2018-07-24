慕軒飯店& 和逸飯店 邀您一同歡慶爸爸節

父親節給老爸最棒的禮物，就是和他一起好好吃餐飯！因應父親節的到來，MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳推出精選海陸晚餐，還能享用豐盛的義式百匯、主廚湯品和甜點吧等，活動自2018/8/3起至8/8，每人NT$888+10%起。HOTEL COZZI和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳特別以88折優惠邀請老爸享用海陸精選餐點與半自助式輕食沙拉吧，2018/8/1起至8/8午餐每人NT$360+10%起、晚餐NT$460+10%起；這個父親節，陪爸爸享受美食美景美好食光吧！

慕軒飯店GUSTOSO為您打造幸福的味道 用美食傾訴無限感謝

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳自2018/8/3至8/8止，推出了主廚匠心打造的父親節限定晚餐，南法經典名菜油封鴨腿、嫩煎戰斧豬排、波士頓龍蝦&北海道干貝的番紅花海鮮燉飯，以及外焦香內軟嫩的丁骨牛排等豐盛主餐，凡點選任一主餐即可享用義式百匯、湯品及精美甜點吧，每人NT$888+10%起，滿足每一個爸爸的胃；另外還有多種酒類優惠可與爸爸小酌一杯，金牌啤酒只要NT$88/瓶，或是精選紅白酒款買一送一(需加收一成服務費)，用美味佳餚傾訴心中滿滿的感謝。GUSTOSO訂位專線: (02)7726-9099

和逸飯店歡慶爸爸節 用餐88折、喊出愛意贏好禮

HOTEL COZZI和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳特別以88折用餐優惠，答謝為我們付出的老爸們。2018/8/1~8/8午餐每人NT$360+10%起、晚餐NT$460+10%起，即可享用義式香料豬排、嫩煎鮭魚、燒烤牛排等海陸主餐(可任選)搭配歐式麵包、主廚湯品、精緻冷盤、甜點、冰淇淋等自助式輕食沙拉吧，凡為AMAZZING CLUB會員或現場掃描QR-code免費加入的貴賓，皆享用餐88折，讓你用美味料理與高空美景來款待老爸。Cozzi THE Roof訂位專線: (07)975-6677

擁有500坪戶外奇趣操場、廣受親子喜愛與入住的和逸飯店．台南西門館，也舉辦「父親節，愛要大聲說！」活動，2018/8/6~8/8只要是父子檔房客即可報名參加，彼此輪流大喊出：「我愛你！」，兩人喊出的音量分貝數字加總為「520」就可獲得精美好禮一份，飯店還贈送每組參加者活動紀念照一張；暑假期間還可享優惠價NT$279(一大一小入場)暢玩奇趣操場，不入住飯店也可跟老爸一起開心駕駛電動超跑和搭乘飯店小火車等設施，讓大小朋友度過有趣又難忘的父親節假期。