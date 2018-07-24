美前國防部長：臺灣是印太戰略網絡的一部分

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）美國前國防部長卡特（Ash Carter）今（24）日表示，臺灣是美國印太戰略網絡中的一份子，並用法治和原則，而非壓迫的方式，來維護區域的穩定及繁榮。

卡特今日受邀出席由遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，並與總統蔡英文在開幕典禮上握手致意。除了在論壇中發表專題演講，卡特此行也安排至總統府晉見蔡總統。

在稍早接受媒體訪問時，卡特表示自己無論是過去任內或是現在，都是傳統美國對臺政策的忠實擁護者，支持兩岸的穩定與對話、遵守《臺灣關係法》，並且支持穩健、非官方的臺美關係，包括軍事領域。

卡特提及，美國的印太戰略支持各個國家組成的具有包容性的網絡，以法治與原則來追求區域的穩定與繁榮，而非訴諸壓迫的手段，「臺灣是網絡的一部分。」

而稍後蔡總統在開幕式致詞時，也再次強調臺美夥伴關係的重要性，並指出中國近年持續以銳實力影響周邊國家，包含中國在區域內舉行軍演並派遣軍機繞臺，以及奪取臺灣邦交國，以外交手段孤立臺灣參與國際社會。

蔡總統提及，對於中國近來在全球採取激進的策略，臺灣正身處捍衛民主共享價值的前線，「我們今日的挑戰是尋找共同合作的方式，且確保我們共享的利益將可克服任何經濟、政治、軍事脅迫並持續存在。」

蔡總統也指出，臺灣完全瞭解自身的安定繁榮與全球及區域安全息息相關，「因此我們致力提升國防與嚇阻力量，持續依據實際需求及GDP（國內生產毛額）成長調增國防支出，與此同時，我們也正在推動自主國防產業。」

除了與美國密切合作，蔡總統也表示，政府積極與理念相近國家合作，以強化與區域及全球的夥伴關係，並共同因應日益增加的全球挑戰，「這當中主要的作為之一就是新南向政策，此政策加強了臺灣與東南亞、南亞國家及澳紐的關係，其目標是協調彼此間之政策，並為所有成員創造繁榮的未來。」