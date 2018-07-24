台南七夕愛情嘉年華 月老甜點超吸睛

臺南市政府文化局主辦2018七夕愛情嘉年華活動，今天在台南大員皇冠假日酒店2樓宴會廳舉辦總舖師記者會，七間月老廟與七家台南知名酒店齊聚一堂，月老限定點心宴也一一展是在現場，讓台南市長李孟諺逐一巡視欣賞時，忍不住發出讚嘆驚喜。台南大員皇冠假日酒店免費提供宴會廳場地，獨特的億載金城吊燈與象徵鹽水溪的長毛地毯，為記者會活動大大加分，行銷業務部總監趙博恩代表所有酒店上台致詞時也表示，完美的場地、各大酒店大廚的好手藝，加上各大廟宇月老的神力加持，今年的七夕愛情嘉年華活動肯定大受好評。

迎接七夕情人節的到來，台南大員皇冠假日酒店與台南土城正統鹿耳門聖母廟攜手合作，由行政總主廚周烈成所率領的四大名廚，製作出多道特色甜點與佳餚，希望品嚐過的人，單身的快快得到好戀情、戀人們則是讓感情再升溫、已婚的則是求得好人緣。台南市長李孟諺在活動中特別駐足在台南大員皇冠假日酒店的展示區，仔細欣賞月老限定七夕特色甜點與佳餚，忍不住發出驚喜表情。月老限定七夕甜點與佳餚分別有「網住愛情」，是一隻天鵝佇立在愛情的辣味巧克力塔上，灑下糖粉宛如月老賜緣粉，再用紅糖作成糖絲宛如月老牽起的紅線般，牢牢網住愛情。第二道「愛戀迷芒」，則以月老公手持的「葫蘆」為題材，具有添丁之意，作成葫蘆造型的芒果慕斯，紅白甜甜圈象徵賜緣之意。「天作之合」則是以兩隻天鵝造型，象徵愛情天長地久。天鵝內包入廣式鴨肝與珍菇，搭配梅汁番茄，宛如戀人酸甘甜的幸福味。「月老下凡點鴛鴦」則以香港最經典的鴛鴦炒飯為發想，加入叉燒肉與海鮮，作成心型盤飾，象徵月老下凡點鴛鴦，愛情心心相印。「牛郎織女炙熱的愛」則選用和牛與龍蝦，在鐵板高溫烹調之下，展現牛郎織女炙熱的愛，簡單調味，風味絕佳。以上月老限定七夕甜點與佳餚將從2018年8月1日起至8月31日供應，為了維持用餐品質，請事先預訂與訂位。訂位專線06-3911899煉‧瓦轉6630、彩豐樓轉6650、289吧轉6670，地址：台南市安平區州平路289號。

8月起元素餐廳也將同步推出「月老快閃加持，桃花好緣朵朵開」活動，每週五晚餐、週六與週日午晚餐，聖母廟月老人偶快閃出現在元素餐廳內，凡與月老人偶拍照打卡公開上傳FB，並留言「我在台南大員皇冠假日酒店，遇見聖母廟月老快閃加持，希望求得好姻緣、好人緣」，可獲得聖母廟祈願卡1張，寫下心願掛在桃花樹上，於活動結束後，由聖母廟月老抽出8位幸運者，可獲得天然礦緣粉。另外，各餐廳則舉辦「安全之吻」活動，凡點用月老限定七夕甜點或佳餚，並完成安全之吻拍照並打卡公開上傳FB，可獲得聖母廟的月老御守1個，數量有限，送完為止。