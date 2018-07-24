澎湖福朋喜來登 2018美食展海島嘉年華

2018年餐飲美食盛事「2018台灣美食展」將於8月10日至13日在台北世貿一館熱烈開展，澎湖福朋喜來登酒店受邀入駐觀光局「山海宴」國家風景區主題館，推廣澎湖島嶼之美，也將於美食展現場推出超值住宿及餐券商品。熱銷商品三天兩夜兩人住宿劵更在2018澎湖海島嘉年華期間推出下殺2.7折的史上最低優惠！三天兩夜兩人成行入住豪華雙床客房含早餐，並享英式雙人下午茶，原要價2萬5千6佰元，每劵只要6,990元，平均入住一晚每房只要3,495元，限定期間入住，還可享免費升等豪華市景房，以超低折扣邀請旅客深度體驗澎湖夏秋魅力！

今年夏秋旅遊優惠，因應「2018澎湖海島嘉年華」檔期，澎湖福朋喜來登特別提供超優住房特惠及多重加碼送好禮等好康供民眾搶購，「三天兩夜二泊三食」專案，豪華雙床客房住宿兩晚含自助式早餐兩次及英式雙人下午茶乙套，原價25,638元，旅展優惠下殺2.7折，每房只要6,990元，平均入住一晚只要3,495元！另有「兩天一夜一泊二食」專案，豪華雙床客房住宿含自助早餐及英式雙人下午茶乙套，原價值13,138元，旅展超值優惠3.5折，每房只要4,520元。

2018/8/14-2018/9/30期間，平假日入住更享免費升等市景豪華雙床客房 (每日限量10間)；展場必買自助餐券，也配合住宿券加碼購推出「宜客樂雙人饗食券」每券1,480元，邀請旅客來澎湖大啖鮮美海鮮。美食展現場購劵單筆購買滿1萬2仟元(含以上)，加碼贈送『2018台中世界花卉博覽會』門票壹張，每日限量50組，送完即止；而無法來到美食展現場的民眾也能同步搶好康，8/1起至8/15日澎湖福朋喜來登酒店官網，線上旅展同步發售，搶佔好康優惠，享受五星高規服務，絕對不能錯過！

交通部觀光局國家風景區主題館， 以「山海宴」為名，結合 12 個國家風景區的在地美食及觀光特色進行形象包裝設計，推展美食旅遊促進地方觀光經濟。「海洋美食館」循「2018 海灣旅遊年」推廣豐富的海洋資源及自然景觀，澎湖福朋喜來登也受邀為代表推廣澎湖島嶼之美。美食展大會舞台現場「舞光十色山海宴」，澎湖福朋喜來登五星主廚團隊將上場獻藝，展現料理真功夫。現撈澎湖直送活魚，以絕佳技藝、完美刀工展現殺魚功夫；並以鮮甜美味的澎湖海鮮，搭配精湛料理手法，盡情展現澎湖海鮮之鮮美與中華廚藝之絕技。

澎湖福朋喜來登酒店，為澎湖唯一國際連鎖品牌五星級酒店，鄰近馬公第三漁港，距2018澎湖海島嘉年華與2018澎湖國際海灣燈光節施放主場觀音亭僅需15分鐘步行路程。港景無邊際戶外泳池、時尚潮酷的微浮酒吧、中西式餐廳、SPA芳療、兒童遊戲區、健身房等，成功創造澎湖新型態遊憩饗宴，尊享澎湖之美；而澎湖以絕世的美麗海灘聞名中外，更獲選「寂寞星球（Lonely Planet）」躋身全球十大秘密島嶼，眾多祕境景點，不論是賞煙火、跳島樂遊、夜釣、生態觀覽、人文特色探索等多種玩法，絕對值得遊客一一探玩。

「2018澎湖海島嘉年華」將於8月6日起於白沙鄉吉貝嶼登場，並於8月8、10、17、23、30日，以及9月6、22、27日，還有10月10、27日與11月3日施放煙火，共計12場。自9月至11月期間，也將於觀音亭西瀛虹橋舉行「2018澎湖國際海灣燈光節」主題活動，共計會有12場的燈光秀演出，其中9月27日、10月10日、10月27日與11月3日等4天，也會結合澎湖海島嘉年華的花火表演，詳細活動內容可上澎湖縣政府網站查詢。