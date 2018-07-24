3D電腦斷層攝影掃描年底上路 爆裂物將無所遁形

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦運輸安全局（TSA）表示，全美的機場未來將採用3D電腦斷層攝影掃描機，來取代X光掃描機檢查旅客隨身行李。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，目前機場使用的X光掃描機，無法查到行李內是否藏有爆裂物，新款類比式3D電腦斷層攝影掃描機（Analogic 3-D CT scanner）則可以看穿行李箱，方便安檢人員檢查行李內是否有攜帶危險物品。

紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）的美國航空公司（American Airlines）航廈安檢站，將是美國運輸安全局第一個推出新式3D電腦斷層攝影掃描機的地點。

由於舊式X光掃描機的檢查盲點，旅客在機場接受安檢時，必須把電子產品、食物、液體以及粉末類物品從皮包或隨身行李中取出。報導指出，新款3D電腦斷層攝影掃描機上路之後，旅客在機場接受安檢時將省去這些麻煩。

新款3D電腦斷層攝影掃描機如同醫院使用的電腦斷層掃描機(CT Scan)，即便行李袋內物品雜亂無章，也能被一覽無遺，檢查人員還可針對特定部位放大畫面，或是讓畫面360度旋轉。

美國運輸安全局局長佩科斯奇（David Pekoske）表示，這是具有革命性的新技術，或許再過5年左右，乘客在機場接受安檢時，將再也不必從隨身行李內取出任何物品。

美國運輸安全局計畫在2018年底之前，在全美各地機場啟用15具類比式3D電腦斷層攝影掃描機，2019年內則將添購大約240具新機器。如果要在美國所有機場安檢站都採用這款掃描機，總共大約需要2000具。