克服文化差異  中國新住民投入嘉義養蚵產業   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為關懷嘉義縣新住民生活情況，移民署主任秘書林興春偕同陸委會、海基會人員23日南下視察嘉義縣水上戶政事務所便民行動服務成效，並訪視2位投入東石鄉養蚵產業的中國新住民周新英及陳長花。2位新住民克服文化差異，融入當地社會，真正成為東石當地的一份子。

來自中國福建省的周新英，居住在東石鄉型厝村，與丈夫育有2個孩子，10幾年前丈夫於海上採蚵時發生意外，絞斷右手臂，只能結束養蚵事業，家庭經濟陷入困境，周新英只能一肩扛起家計，照顧全家大小。周新英每天凌晨就出門剖蚵，下午打零工賺取微薄薪水。

由於長期勞動的緣故，累積的疲勞傷及脊椎，所幸周新英2個孩子已長大成人，各自打工籌措大學學費，減輕家庭負擔。

另一位來自中國廣西的陳長花，從完全外行一路學習到每日站上蚵棚架養蚵做粗活，支撐起家族養蚵產業，還能兼顧參與社區服務活動，努力行銷社區產業，提升新住民家庭養殖產業經濟價值，十餘年來從不間斷。

林興春表示，本次來到嘉義縣，看到2位不畏辛勞的大陸新住民，為了家庭努力付出，也看到嘉義縣共好生活協會輔導新住民一起服務社區，這股新力量照顧了偏鄉漁村的家庭生活，也服務了社區，期待透過各協會的支持，能大幅提升新住民的經濟、生活信心及社區與環境參與的熱忱。

移民署主任秘書林興春偕同陸委會、海基會人員參訪中國新住民的養蚵產業（圖片來源：移民署提供）

（圖片來源：移民署提供）