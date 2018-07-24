腎友「高血磷」困擾有解 新型降磷劑副作用少

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）洗腎患者由於腎臟功能不佳，無法有效排出日常飲食攝取進來的磷，因此有高達8成的患者罹患「高血磷」或 「高磷酸血症」，所幸隨著醫學科技的進步，目前臨床上有檸檬酸鐵（Ferric citrate）成分的降磷劑，可有效排磷，又沒有舊型降磷劑會影響腦部功能的副作用，可提供腎友們另一降磷新選擇。

新光醫院腎臟科主治醫師呂至剛教授表示，長期洗腎患者有許多併發症，其中更有80%病人患有高血磷症。隨著腎臟功能日益退化，患者血液中的磷離子無法有效排出體外，刺激副甲狀腺素分泌，促使骨頭釋放出磷與鈣質，造成骨質疏鬆、血管鈣化繼而引發心血管疾病發作機率增高。

過往臨床治療上以鈣片、鋁片等磷結合劑為主，但長期使用後卻有可能增加「鈣負擔」，甚至對腦部、骨質產生副作用。而臨床上最新的檸檬酸鐵（Ferric citrate）降磷劑，可有效排磷且安全性高，未來有望通過認證取得新適應症許可。

呂至剛醫師提醒，因磷主要來源為蛋白質與調味料，一般腎友應維持均衡飲食，避免攝取高蛋白類食物，加工食品、零食等也應盡量避免食用。呂醫師指出，台灣洗腎率為全球第一，與高齡社會、誤信偏方用藥等息息相關，其中現代飲食習慣的改變，造成慢性病盛行也是導致腎病的原因。故建議民眾半年進行一次尿液、血壓檢測，檢查腎功能。如不幸罹患腎病，也應儘速諮詢專業醫師，提早接受治療，切勿亂吃偏方加速病情惡化。