注意了！你喝的紅酒可能含有輻射物質

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)美好的夏日午後,你悠閒的躺在沙發上,喝著一杯冰冰涼涼的紅酒,不過在你喝的這一杯紅酒裡,卻可能有意想不到的「不速之客」―輻射物質。

根據《CNN》報導,如果你正在喝的這一瓶紅酒,是於2011年後所製造的,那麼它有很高機率含有來自福島的輻射物質。

在2011年日本311大地震幾年後,一群法國的核能專家,想要研究是否在福島核災發生後所製造的紅酒,含有更多的輻射物質―銫-137。

他們測試了兩款分別在2009年,和2012年製造的知名加州紅酒,玫瑰紅酒和卡本內蘇維濃。

壞消息是:2011年後製造的一些紅酒含有兩倍以上的輻射物質。

但是,好消息是:這些受汙染紅酒的輻射物質含量,還不足以危害你的健康。

美國環保局表示,銫-137透過食物攝取和空氣進入人體,易致癌和減損受命,而其對人體的侵害,取決於濃度。

世界衛生組織表示,從福島散播到其他國家的輻射物質,遠遠低於正常人接受輻射暴露的劑量。

所以,下次你在喝紅酒的時候,就別擔心了吧!它還可以幫助你延年益壽呢!

There may be traces of radioactive particles from Fukushima in your California red wine https://t.co/ByiGn7S4sI pic.twitter.com/NOeggiRmbX