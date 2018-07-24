（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）美好的夏日午後，你悠閒的躺在沙發上，喝著一杯冰冰涼涼的紅酒，不過在你喝的這一杯紅酒裡，卻可能有意想不到的「不速之客」―輻射物質。

根據《CNN》報導，如果你正在喝的這一瓶紅酒，是於2011年後所製造的，那麼它有很高機率含有來自福島的輻射物質。

在2011年日本311大地震幾年後，一群法國的核能專家，想要研究是否在福島核災發生後所製造的紅酒，含有更多的輻射物質―銫-137。

他們測試了兩款分別在2009年，和2012年製造的知名加州紅酒，玫瑰紅酒和卡本內蘇維濃。

壞消息是:2011年後製造的一些紅酒含有兩倍以上的輻射物質。

但是，好消息是:這些受汙染紅酒的輻射物質含量，還不足以危害你的健康。

美國環保局表示，銫-137透過食物攝取和空氣進入人體，易致癌和減損受命，而其對人體的侵害，取決於濃度。

世界衛生組織表示，從福島散播到其他國家的輻射物質，遠遠低於正常人接受輻射暴露的劑量。

所以，下次你在喝紅酒的時候，就別擔心了吧！它還可以幫助你延年益壽呢！

There may be traces of radioactive particles from Fukushima in your California red wine https://t.co/ByiGn7S4sI pic.twitter.com/NOeggiRmbX — NewsChannel 5 (@NC5) 2018年7月23日​

注意了！你喝的紅酒可能含有輻射物質