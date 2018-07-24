雇北韓漁工遭美點名　外交部：漁船靠港後不再續聘

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）針對美國政府於當地時間週一（23）公布僱用北韓勞工的國家及產業名單中包括臺灣一事，外交部今（24）日回應，目前仍由我國籍漁船雇用的三名北韓漁工，將於月底靠港後即不再聘用，屆時我國僱用北韓勞工的人數將會歸零。

外交部發布新聞稿表示，截至今年7月23日止，我國漁船聘僱北韓漁工的人數已自過去的278人減少至三人，目前僱用該三名北韓漁工的我國籍遠洋漁船正於太平洋海域作業，預計月底靠港後即不再聘用。

外交部指出，農業委員會漁業署多年來持續配合聯合國安理會對於制裁北韓的相關決議，自2016年8月12日即函請有關單位不再接受新聘或續聘北韓籍船員，並積極鼓勵聘僱漁船提前解除僱傭合約。漁業署更於2017年5月12日進一步公告全面禁止僱用北韓籍船員。

外交部強調，臺灣作為國際社會負責任的成員，一向積極配合國際行動，共同致力北韓非核化及區域和平穩定。過去數年來我國政府採行一連串配合國際制裁北韓的具體作為，多次獲得美國及國際社會的公開肯定。

外交部提及，未來我國仍將持續與美國密切合作，配合國際相關制裁行動，善盡國際成員的義務，以確保區域和平穩定與繁榮發展。

根據美國國務院新聞稿，該名單主要是協助企業了解美國對於制裁北韓的相關政策及做法，並呼籲國際社會在北韓實施無核化之前，不能放鬆對其制裁的壓力。

美國和聯合國針對北韓祭出的制裁包括國家或企業不得與北韓有貿易往來，無論是有意或無意地從北韓採購商品、服務或技術。其次是企業不得聘用北韓公民，使其勞動力為北韓政府帶來收入。