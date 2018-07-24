在「Update. Breakfast」迎接每日晨光  從品嘗趣味設計開始

（台灣英文新聞 / 潘云薇 台中採訪報導）真的假的？顏料也能喝！

食事的設計、包裝，讓飲食這件事變得更令人玩味，不只是吃或喝。「Update. Breakfast」每日限量的黑巧克力醬牛奶、京都抹茶醬牛奶，透過軟管顏料的造型設計，提供了客人截然不同的飲食體驗。

「Update. Breakfast」前身是販售冰品的「冰田」，老闆Hans將之前的刨冰淋醬，改以飲料品項，重新詮釋這兩款受客人歡迎的美味。把自家調製、天然無添加化學成分的抹醬，裝入特別訂製與繪畫顏料造型、顏色相仿，但材質適用於封裝食用抹醬的銀色軟管裡，保持冷藏恆溫的最佳風味；再搭配由「鮮乳坊」出產，有獸醫現場把關，經過嚴格品質檢驗的優質小農鮮乳；以一條軟管抹醬，配上一杯小農鮮乳，呈現出最合適的香濃、甘甜比例。

上桌時，可先分別品嘗一小口抹醬和牛奶，再將軟管中的顏料擠入牛奶裡；過程中，猶如美術創作般，抹醬在牛奶中緩緩散開，形成迷人的漸層色彩，經由攪拌，牛奶的白和濃郁的抹醬融合成一體，調製出柔和的色澤，這樣的感官體驗，讓客人在飲用前已悄悄的將美味植入心中。Hans說，透過互動的參與方式，可以讓飲品的品嘗更為有趣，在視覺上更具美觀性。

店家透過軟管顏料的設計發想，讓飲品的呈現更美觀，喝起來更有趣。

店家經由食事的趣味設計，加深了客人對餐點的感受性，這樣的創意思維也反映在菜單的規劃中。命名為Little girl（小女孩）的餐點，在法式炒蛋、厚切培根、德式香腸與撒有新鮮香料的馬鈴薯塊中，擺上外層酥酥脆脆，裡層口感軟嫩，味道有如布丁的香煎法式吐司，吃食前可沾些蜂蜜或冰淇淋一起入口。這道將鹹食、甜食放於同一盤子上的構想，因為有了淘氣小女孩總是喜歡在餐前偷嘗甜食點心作為連結，讓吃變得更有樂趣。

取名為Mr. Big（大人物）的兩款餐點——低溫烹調雞腿與低溫烹調牛排，則是以西式大餐為發想，端出裝有布里歐與手工歐式麵包的前餐麵包籃與店家自製的蜂蜜核桃乳酪沾醬，主食是經過低溫烹調，肉質呈現軟嫩且帶有粉紅色澤的雞腿或4oz牛排，搭上清炒白酒蝦、煎義式香料豬、格子薯、半熟太陽蛋、生菜沙拉，以及在象徵品味的高腳杯中盛裝紅茶附餐飲料，作為起床後的第一餐，可說是一大享受。Hans希望款待每一位進到店裡的客人，讓他們可以做自己的大人物，透過一頓豐盛的早晨餐餚，展開全新的一天。這也是店名稱為「Update」的由來。

Mr. Big（大人物）的主食以豐盛肉類、海鮮佳餚，款待每位客人。

Update. Breakfast

地址：台中市西區公正路156巷19號

電話：04-2302-6816

營業時間：9:00~15:00

7月公休日為週三、週四

目前每個月休息日不固定，以店家FB上公布的訊息為主。