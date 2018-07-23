旅行台灣 從跳島開始 《10+島款款行》新書精采發表

(台灣英文新聞/ 廖秋煌 報導）你知道台灣的離島大大小小總共超過三百多個嗎？2018年交通部觀光局將台灣旅遊主軸訂定為「海灣旅遊年」，並與「天下雜誌教育基金會」合作出版《10+島款款行》，今（23日）下午2時於富藝旅．臺北大安舉辦新書發表會，書中集結了10位海島在地青年，帶大家走向巷內行程，打破夏天才適合去離島旅行的框架，呈現有別以往的島嶼面貌。

台灣土地面積雖只占全球萬分之二．五，但這座島嶼周邊環繞著許多的小島嶼，就像一串美麗的珍珠項鍊，交通部觀光局今年特別引薦這些魅力島嶼，希望透過跳島旅行、島嶼共生的概念與在地旅遊體驗行程，吸引更多國內外旅客，更進一步認識台灣、感受台灣、走進島嶼深處。

發表會中邀請到離島青年與大家分享自己重新認識家鄉的故事；澎湖人楊馥慈來台灣念大學時偶然發現自己原來不熟悉自己的家鄉，遂而回到故鄉用一年的時間，為澎湖六百多座石滬做GPS定位，今年以《飛越島嶼！尋回失落的海洋之心》研究案，獲得第十四屆KEEP WALKING夢想資助計畫。

交通部觀光局局長周永暉表示，台灣的海島有種獨特的魅力，此次《10+島款款行》挑選了10座各具代表性的特色離島：龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島(西嶼)、吉貝、小金門(烈嶼)、東莒和北竿，期盼重新擦亮台灣的海島特色，透過不同類型、季節的行程推薦，希望民眾可以帶著這本書，安排一場屬於自己的小島旅行，一同發掘台灣更多的美好景致。

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