喔熊造型熱氣球 即將現身鹿野高台

(台灣英文新聞/ 廖秋煌 報導）2018臺灣國際熱氣球嘉年華熱鬧舉行中，交通部觀光局與台東縣政府共同打造全新【喔熊造型熱氣球】，於週六(7月21日)清晨在鹿野高台召開首度亮相，超萌造型可愛又吸睛，讓現場遊客尖呼連連，爭相拍照。

喔熊造型熱氣球以特有的台灣黑熊及原住民文化元素為設計，球高30.6公尺，約8層樓高，喜歡「喔熊」的熊粉們，快把握機會一起到鹿野高台追星吧。

2018台灣熱氣球嘉年華活動舉辦至今驚奇不斷！交通部觀光局與台東縣政府共同推動台灣觀光行銷，繼全台唯一以愛心為造型的「愛心球」之後再次共同打造第二顆的造型熱氣球「喔熊造型球」(編號B-00012)，2018國際熱氣球嘉年華活動期間自7月21日至8月13日於鹿野高台不定期展出，請關注「臺灣熱氣球年華」官網及臉書追蹤喔熊出没時間哦。

6/30-8/13為期 45 天的2018 台灣國際熱氣球嘉年華活動，每天在鹿野高台皆可看到來自各國的造型熱氣球，可愛的三隻小蜜蜂、英國鬥牛犬、美國粉紅大象、 德國東方快車熱氣球、比利時青蛙王子還有廣受小朋友歡迎的東尼虎，繼續給大家場目不轉睛的夏日時光。

除了造型球之外，還可以體驗定點繫留搭乘熱氣球，早上及下午都是５點半到７點，詢問度最高的熱氣球光雕音樂會，接下則會在池上大坡池、台東大學圖資館、太麻里曙光園區、知本溫泉等五場在不同地點帶來精采光雕音樂會，球粉們可千萬不要錯過。



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