澎湖油庫離譜漏油事件　中油懲處副總等7人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中油澎湖馬公行銷中心「湖西」油庫漏油事件，今(23）日公布懲處名單，共7人遭懲處。包括督導油銷副總經理畢淑蒨一小過，當時為油銷執行長的副總經理黃仁弘一大過，代理油銷執行長詹培得一大過、一小過。

此外澎湖縣長陳光復，今在縣務會議中，要求中油成立土地活化基金，專責回饋湖西鄉親土地受汙染的財產損失。對此中油表示，目前要成立基金會比較困難，因基金流程較複雜且只能動用孳息，恐怕緩不濟急。

《自由》引述中油發言人黃仁弘表示，將採現地現案賠償，有實質受害調查完畢後即賠償。例如農作物短收等，就照一季收成多少進行賠償，賠償流程這兩天就會啟動，後續也會與澎湖當地鄉親繼續進行溝通。

中油澎湖油庫傳出漏油事件，外漏汽油量約6.8萬公升），污染土地面積約0.8公頃，澎湖縣環保局17日進廠稽查會勘。中央社

中油澎湖馬公「湖西」油庫，去(2017)年中自庫底外漏95無鉛汽油，且隱匿一年未上報。經濟部長沈榮津上週接受廣播專訪時，要求中油在兩天內提出懲處名單。



中油今下午約5時發布新聞稿表示，馬公行銷中心「湖西」庫區16號油槽漏油事件，經深入調查，主因為現場員工誤判漏油原因，導致發生漏油情事。為此中油除再度向社會道歉外，也公布懲處名單，檢討發生原因，並擬定短中長期改善方向。



中油表示，經調查，實際漏油期間為106年6月26日至7月3日共計8天，清查結果該油槽漏油累計68.4公秉，即6萬8400公升。事故發生後，庫區未如實速報，且油料帳登載不實，庫區負責主管及各層級督導主管責無旁貸，依分層負責懲處各階主管。



懲處名單如下：(資料來源：中油與自由時報)

1.副總經理黃仁弘（時任油品行銷事業部執行長）記大過一次、

2.督導副總經理畢淑蒨記小過一次、

3.油品行銷事業部代執行長詹培得（時任嘉義營業處處長）記大過一次小過一次、

4.嘉義營業處王處長記小過二次、

5.嘉義營業處洪副處長記大過一次、

6.原已記大過一次的馬公行銷中心曹經理追加至記大過一次小過二次、

7.原已記大過一次的楊姓管理師追加至記大過一次小過二次。



中油說，檢討該案發生原因，將從制度面、操作面、技術面以短、中、長期擬定改善方案，包括所有油槽立即平行展開油料帳之盤點、改善油槽檢修作業方法、建置油槽存量自動警示功能。未來將導入智慧型自動量測系統，取代人工登帳作業。



中油今天也發函澎湖縣環保局，並將於明(24)日派專人持送「湖西供油污染場址土壤及地下水污染改善方案」，另於4至6週內，完成湖西庫區初步污染控制措施及設置整治系統，後續配合環保主管機關公告列管作業，提送地下水污染控制計畫供審查，儘速完成該場址的污染改善。



中央社引述經濟部國營會指出，這次懲處層級在副總經理以下，依權責可由中油獎懲委員會自行決定發布，若涉及總經理，才須向經濟部報告。但因這次茲事體大，部長沈榮津上週「說重話」，因此中油今天中午到部裡向沈榮津報告懲處名單。



國營會表示，先前已要求中油一週內提交檢討報告，預估本週會提出，且澎湖縣環保局已將漏油現場列為控制場址。中油預估近兩天，會向澎湖縣環保局提出整治報告。



中油澎湖油庫去年中發生漏油事件，相關主管卻隱匿不報，總公司至今年5月才發現此事，並成立處理應變小組調查；澎湖縣環保局進行漏油處的地下水監測，其中「總石油碳氫化合物」濃度為每公升33.2毫克，超出管制標準3.3倍，環保局針對地下水受污染及中油隱匿漏油，合併裁罰新台幣650萬元。