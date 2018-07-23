期交所舉行董事長交接典禮，新任許董事長表示， 將在期交所過去奠定的基礎下，積極推動各項業務

臺灣期貨交易所於今 (23) 日上午 9 時舉行董事長交接典禮， 新任董事長由前財政部長許虞哲接任。金管會主委顧立雄、 財政部部長蘇建榮、證期局局長王詠心、證交所董事長許璋瑤、 期商公會理事長糜以雍、券商公會理事長簡鴻文， 及證券暨期貨週邊單位董事長、總經理等多位貴賓蒞臨觀禮。

典禮由監察人孫天山監交， 新任許董事長自前董事長劉連煜手中接下期交所董事長印信。

監交人孫監察人天山致詞時表示，感謝劉前董事長過去四年， 推出匯率類、國外指數類、 商品類等商品及夜盤交易等新商品及新制度， 服務實體經濟並吸引全球外資來台交易，並恭喜許董事長及總經理黃 炳鈞接任，將可一展所長，推動期貨市場進一步成長。

金管會顧主委致詞時表示， 首先對劉前董事長與邱前總經理過去這幾年對我國期貨市場的努力貢 獻表示肯定，也期盼借重新任許董事長與黃總經理兩位的長才， 將臺灣期貨市場帶入嶄新的境界。顧主委表示， 臺灣期貨市場在卸任的劉董事長及邱總經理帶領下， 在期貨市場制度的建立、 國際化的推動及市場規模上有很多建樹與成長， 新任許董事長曾任財政部賦稅署署長、常務次長及部長等要職， 長期負責全國賦稅及國家財政規劃及執行， 熟悉我國財政與經濟發展，今日期交所董事長由許董事長接任， 相信以其專長及豐厚之學經歷，將為我國期貨市場再創高峰。

財政部蘇建榮部長致詞時表示，許董事長過去在財政部服務期間， 歷任過 5 個國稅局局長，而且每個局長任期，該局績效都第一，有「 許第一」之稱號，許董事長接任期交所董事長，財政部亦與有榮焉。

證交所董事長許璋瑤以貴賓身分致詞時表示，期交所於去年獲得 FO W 年度交易所獎項，即為劉前董事長任內所做努力之最佳見證。 新任許董事長在財政部長任內期間，讓稅收成為政府穩定財源， 並通過當沖降稅之德政，讓證券市場成交量回到千億水準， 對資本市場有很大的貢獻。

期貨公會糜以雍理事長則表示， 由於預期未來國際經濟情勢將持續動盪， 期貨市場提供資本市場避險管道，未來對期貨市場相對有利。 且在交易人風險意識提升下，期貨市場發展可期。 糜理事長並期望財政部能就金融白皮書中有關調降期交稅的部分予以 考量，以增加期貨市場競爭力。

證券商公會簡鴻文理事長則表示， 證券業肯定過去劉前董事長任內之各項創新， 也感謝新任許董事長在財政部長任內之稅改及當沖降稅， 讓資本市場重新恢復活力。 目前證券業刻就認購權證避險交易降稅部分與主管機關溝通， 希望能為市場創造共贏局面。

劉前董事長表示，過去在期交所服務將近 4 年期間，心中充滿感激。 期交所過去幾年所達成的成就，要感謝期交所同仁所作的努力。 其次，感謝主管機關的指導及支持， 以及中央銀行對期交所推出匯率類商品的協助。另外， 也要感謝期貨業者的支持，國內夜盤交易方能順利上線。 劉董事長另表示，期交所第 7 屆董監事已於昨日完成任務， 未來期交所在學經歷具豐的新任許董事長接棒後， 目前規劃中的那斯達克 100 指數期貨、 電子期貨納入夜盤等新商品及制度，相信以許董事長穩健、 快速及健步如飛的步伐，必能加速推出，以滿足市場需求。

新任許董事長致詞時表示， 很榮幸能從劉董事長手中接下期交所董事長這個棒子， 深感責任重大。期交所在劉董事長的帶領之下， 臺灣期貨市場奠定了非常堅實的基礎，於今日接任期交所董事長後， 將全力以赴，帶領期交所同仁，並與業界先進共同努力， 為期貨市場未來的發展與成長，盡最大的努力及付出。 未來期交所在業務發展上， 亦將於歷任董事長及全體同仁長期耕耘累積的基礎上， 繼續向前邁進，賡續推動各項業務。 許董事長期盼期貨業及證券業能繼續支持與協助期交所， 讓期貨市場的發展更為完善。