上週外資在集中市場買超145.91億元，買超友達6.76萬張最多，另賣超中信金4.15萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/7/16~2018/7/20）外資在集中市場總買進金額為1,911.64億元，總賣出金額為1,765.73億元，買超為145.91億元，另統計自2018年年初至7月20日止，外資總買進金額為4兆5,721.44億元，總賣出金額為4兆8,427.89億元，累計賣超為2,706.45億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆1,164.83億元新台幣，占全體上市股票市值的40.27%，較7月13日的12兆8,479.60億元新台幣，增加2,685.23億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進110,592千股，賣出42,991千股，買超67,601千股。

第二名：台積電：買進163,931千股，賣出120,508千股，買超43,423千股。

第三名：群創：買進100,127千股，賣出70,070千股，買超30,057千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進65,547千股，賣出106,997千股，賣超41,450千股。

第二名：聯電：買進113,373千股，賣出150,353千股，賣超36,980千股。

第三名：南亞科：買進31,438千股，賣出55,449千股，賣超24,011千股。