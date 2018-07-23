截至107年7月20日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月20日累積開戶數為15,676,521戶，較7月13日累積開戶數15,667,099戶，增加9,422戶，增幅約0.06%。另本年7月20日現股當日沖銷累積開戶數為1,575,431戶，較7月13日現股當日沖銷累積開戶數1,569,028戶，增加6,403戶，增幅約0.41%。



二、華僑及外國人開戶數：

本年7月20日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,205戶較7月13日開戶數176,105戶，增加100戶，增幅約0.06%。



三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月20日止日均值為380.91億元，總成交金額為50,661.09億元，其中盤後定價交易金額為155.58億元。另本年度截至7月20日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.78%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.83%。

(二)本年度興櫃股票截至7月20日均值為12.08億元，總成交金額為1,606.12億元。



四、本年度上櫃股票截至7月20日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計565家，較上週(截至7月13日止)得為信用交易家數565家，增加0家。

(二)融資餘額為713.88億元，較上週(截至7月13日止)融資餘額718.81億元，減少4.93億元，減幅約0.69%。

(三)融券餘額為92,247張，較上週(截至7月13日止)融券餘額92,860張，減少613張，減幅約0.66%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.10%，較上週(截至7月13日止)之比例15.12%，減少0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至7月13日止)之比例0.65%，增加0%。



櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至7月20日止，累計營業天數135



一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,987.23億元，較上週增加250億元。

(二)普通公司債已上櫃計97家524期，發行餘額為1兆7,988.83億元，較上週增加220億元。

(三)轉換公司債已上櫃計168家204期，發行餘額為1,282.46億元，較上週減少9.15億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額27.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家345期，發行餘額為9,242.61億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為48.05億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計575期約1,572.58億美元，較上週增加4億美元。



二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為27兆527.24億元，日均值為2,003.91億元，包含：

1.買賣斷交易3兆5,759.78億元，日均值為264.89億元，佔總成交金額比例為13.22%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆3,976.64億元，佔買賣斷成交金額比率為67.05%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆1,783.14億元，佔買賣斷成交金額比率為32.95%（包含政府債券6,034.45億元，日均值為44.70億元；普通公司債4,803.86億元，日均值為35.58億元；金融債券859.64億元，日均值為6.37億元；外國債券85.19億元，日均值為0.63億元）。

2.附條件交易23兆4,767.46億元，日均值為1,739.02億元，佔總成交金額比例為86.78%，其中等殖成交系統成交金額為4,403.45億元，佔附條件成交金額比率為1.88%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.90億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為77.67億美元，以人民幣計價之成交金額為166.54億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。



三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,390億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交4,390億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,223億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計438.28億元，本年度累計成交金額為300.88億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計703.22億元，本年度累計成交金額為473.85億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,347.06億元，本年度累計成交金額為1,850.18億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,029 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計626.89億元，本年度累計成交金額1,776.87億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計12.11億元，本年度累計成交金額33.50億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,301.26億元。



上櫃相關業務​​

一、截至107年7月20日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：760家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：20家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家 (茂生農經、達邦蛋白、群翊、磐采)

(四)董事會通過，待核發同意函：1家 (科際精密)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：8家 (天正國際、誠泰、信紘科、均華、真好玩…等)

二、截至107年7月20日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：252家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：18家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：18家（90至106年度累計申請計1,573家

三、截至107年7月20日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家(二)累計登錄創櫃板家數：132家

(三)當年度累計輔導家數：17家（102至106年度累計輔導計256家）



四、截至107年7月20日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,100家

​

五、截至107年7月20日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家



六、預計於未來一週掛牌公司(107.7.22~107.7.28)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

4573 高明鐵【凱基、日盛、台新】 (107年7月26日)

6688 海樂影業【國票、日盛】 (107年7月26日)

6690 安碁資訊【台新、富邦】 (107年7月27日)

