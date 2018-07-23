新北市參加2018年ICG代表隊授旗  市長勉勵締造佳績

2018年國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）將於7月29日至8月3日於以色列耶路撒冷（Jerusalem,Israel）舉行，新北市長朱立倫今（23）日授旗予代表團，勉勵選手締造佳績。

市長朱立倫表示，今年本市將第7度組團參加ICG，除了期盼選手超越自我締造佳績外，更鼓勵選手們擔任體育外交小尖兵，用滿滿的熱情再次將新北市的美好介紹給外國朋友認識。

教育局表示，今年共計18位選手分別參加田徑、游泳、柔道、網球等4種競賽種類，本屆參賽選手中，田徑種類光榮國中吳俊漢於107年全中運獲得國男組田徑1500公尺銀牌；游泳種類林口國中莊宇陞107年全中運勇奪國男組游泳100公尺蝶式、200公尺混合式2面金牌及200公尺蝶式1面銀牌；新泰國中陳子安去年ICG獲游泳女子組4 X 100公尺混合式接力1面金牌、4 X 100公尺自由式接力1面銅牌，並於107年全中運勇奪國女組游泳100公尺自由式、4x100公尺自由式接力、4x200公尺自由式接力、4x100公尺混合式接力4面金牌及200公尺自由式1面銀牌；福和國中吳以恩於107年全中運獲得國女組游泳100公尺仰式金牌；柔道種類明德高中朱晉良於國男組柔道第七級獲得金牌、明德高中陳逸楹於國女組柔道第五級獲得銀牌，安溪國中林宥均去年ICG在柔道女子組44公斤以下量級獲1面金牌，期待今年本市運動健將們再次大顯身手，與國外選手同場較勁。

新北市長期以來致力於學生運動發展，期許本屆ICG選手透過參與國際賽事和外國選手用運動搭起友誼的橋梁，並藉此提升自我國際視野與競技實力，而能超越自我，再創顛峰！