成分股年度調整 富邦公司治理ETF表現不俗

由於指數特性的不同，「臺灣證券交易所公司治理100指數」有別於一般台股指數成分股多為每季或半年調整，是於每年7月辦理定期審查，進行成分股調整，富邦公司治理（股票代號：00692）ETF經理人温芳儀表示，該指數的選股方式兼具質化與量化，同時，追蹤該指數的富邦公司治理ETF，2017年度配息率表現不俗，顯示公司治理水準與經營績效呈高度正相關，非常適合投資人長期投資，可望兼顧資本利得與配息收益。

温芳儀指出，為落實公司治理，臺灣證交所每年底公告「公司治理評鑑指標」，該公司治理評鑑構面及指標之設計，係參採國內、外各項公司治理指標及法規，暨延攬外部學者專家組成「公司治理評鑑委員會」，並於次年4月底公佈評鑑結果，鼓勵企業落實公司治理，再加上流動性檢驗、公司治理評鑑篩選結果（排名前20%）以及三項財務指標等條件篩選出「臺灣證券交易所公司治理100指數」之100檔成分股，並以市值計算權重，每年7月辦理定審，不符合條件上述條件之公司，直接從成份股中刪除，今年成分股之變動自7月18日起生效，調整後主要三大產業依序為電子、金融保險及塑膠工業，值得一提的是，生效日第一天指數報酬表現即優於大盤0.30%。

温芳儀說，經過嚴格客觀的審核下，今年新納入的成分股計有台達化(1309)等22家公司，其中，新納入的成分股非電子類股約8成，主要新增產業為金融保險、航運業、塑膠工業及電機業；另外，刪除合計為21檔，主要是由於日月光(2311)與矽品(2325)依據企業併購法於今年4月30日轉換為日月光投控(3711)，爰依據指數編製規則於該日將日月光及矽品自成分股中刪除，並將日月光投控(3711)納入為成分股。

此外，温芳儀指出，富邦公司治理ETF每年配息兩次，分別在6月、10月，近期將配發2018年度第一次的配息，從臺灣證券交易所公司治理100指數的成分股來看，殖利率4%以上的股票大約有6成以上，且就過去幾年配息狀況來比較，現金股利殖利率發放均呈現穩定，有些甚至略為提升，2017年度該ETF配息率表現不俗，2018年亦值得期待，惟實際結果仍需視市場波動狀況而定。