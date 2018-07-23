慶祝歡樂點更名為Hami Point

中華電信贈送客戶的紅利積點「歡樂點」已十歲了，並於7月1日正式更名「Hami Point」，點數價值為1點等於1元，使用上更便捷。這些年來中華電信客戶可透過申辦指定電信服務或參加活動，獲得Hami Point(原歡樂點)，加入會員即可透過Hami Point兌換商品或服務，享受電信費或線上商城購物折抵，累積至今已有800多萬會員，在外流通的金額接近10億元。現在更結合中華電信行動支付「Hami Wallet」App，不僅讓客戶快速查詢點數，還能直接兌換四大超商、摩斯漢堡、家樂福等超過30家品牌的商品兌換券。Hami Point未來期待能攜手更多合作夥伴，共創點數生態圈，打造豐富多元的累、兌點管道，回饋給用戶更多便利、優惠的精彩服務。

線上活動開跑 過關斬將抽 iPhone 大獎

為慶祝Hami Point上線，即日起至8/20，只要於活動網站進行Hami Point知識問答、查詢點數，並於社群平台分享此活動，即可獲得Hami Point，並參加Apple Watch抽獎活動。此外，在活動期間內下載Hami Wallet App，不僅能透過感應支付來使用信用卡、悠遊卡或一卡通，只要體驗兌點功能，就可獲得Hami Point及有機會抽到iPhone X、大杯拿鐵等獎項！

點數交換再加碼 Hami Point 使用超彈性

Hami Point「點數交換」加碼活動同步上線！客戶可將自身的「亞洲萬里通」里程數及「中信紅利點數」換成Hami Point，點數累積更快速！活動期間成功兌換Hami Point點數，更可享限量額外加贈點數，要換趁現在！