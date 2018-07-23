(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導）日媒《產經新聞》，稍早發佈時評，表示中國國内債務危機，可能導致世界經濟崩潰。

時評介紹，在當地時間21日，於阿根廷舉行的G20財長央行總裁會議中，許多人對美國導致的貿易問題，感到憂心，尤其是美國近日對中國強硬的態度。然而，時評表示，現在中國企業，大多負擔巨額債務，若在此情況下進行貿易戰，這些債務恐轉化成惡債，導致中國經濟衰退，並連帶影響到整個國際經濟體系，對美國本身造成負面影響。

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根據時評，美國財政部高官，在17日表示，在與G20同時舉行的G7中，各國將討論中國對鋼鐵產業進行過渡補貼等不公允習慣。根據時評引述日本智庫大和總研分析，如果美中雙方，對對方500億美元進口品，課25%關稅，則中國的成長率，可能因此降低0.1%。

不過，時評警告，中國更大的問題，是債務。時評引述國際結算銀行資料，表示中國非金融機構負債，目前大約佔GDP的160%，超過日本當年泡沫經濟的150%。時評回顧，債務膨脹的起源，是金融海嘯：當時中國爲了拯救國内需求，而開始對產業進行大規模補貼，且製造業負債，也開始急速增加。

時評預言，若日後美中貿易戰，導致中國經濟下滑，則這些企業很可能會陷入無法償還債務的風險，且目前世界利率有上升趨勢，讓還債更加困難。若這些企業選擇宣佈破產，則金融機構的收益能力，必定會惡化，產生連鎖效應，對全球金融體系，造成負面影響。

當然，習近平也知道這樣下去不是辦法，因此開始打擊所謂「影子銀行」。不過，這對已經還不出錢的企業來講，根本是雪上加霜，可能讓情況進一步惡化。

根據時評，一位專家表示，美中貿易戰，可能對全球造成負面影響，成爲一場沒有贏家的戰爭。

日媒時評：中國負債問題 恐導致全球經濟崩潰

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