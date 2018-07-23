中國爆黑心疫苗 官方全面封殺網路輿論

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）日前中國爆出黑心疫苗的驚人消息，對2008年的毒奶粉事件仍心有餘悸的家長們，人人自危，深怕自家的心肝寶貝受到不明物質的毒害，接下來可能引發一波赴港打針潮。

今（23）日《自由時報》報導，中國疫苗製造商「長生生物科技股份有限公司」（簡稱長生生技）先前爆出狂犬病疫苗造假事件，現在又爆出該公司的生產的百日咳、白喉、破傷風的三合一疫苗（簡稱百白破疫苗）也都不合格，問題疫苗大量流出，是否已施打在民眾身上不得而知。

雖然中國宣傳部極力想透過「河蟹」（中國用語，為「和諧」諧音，意指中國官方刪除敏感字眼輿論的行為）來撲滅民眾怒火和遏止恐慌，並全力封殺所有相關議題的報導，嚴格禁止個人、公民組織或專業團體進行獨立調查，但是卻只引發更大的恐慌效應和不滿。

根據《每經網》報導，其實早在2016年，中國就爆出黑心疫苗事件，但是相關訊息當時立即被官方封鎖，因此大部分民眾尙被矇在鼓裡。去(2017)年11月，25萬支黑心疫苗被銷往山東的消息，在社群網站上流傳，但也立即遭「河蟹」，直到近日，黑心事件才終於曝光。

根據《法廣》報導，已有呼聲要求習近平提前結束非洲訪問，返回中國處理此案，但是按照過去經驗，這簡直是不可能的任務。