外長吳釗燮接受CNN獨家專訪：若無美國支持　難防中國攻台

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）我外交部長吳釗燮接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時說，若沒有美國持續的軍事支持，台灣容易被北京當局武力侵犯。

CNN網站23日刊出記者Matt Rivers 訪問吳釗燮的內容。吳釗燮說，台灣政府感覺到與美國的關係近年來變得比較穩固，不過，華府當局持續在軍事和外交上支持台灣，至關重要。

他說：「（如果）中國看到台灣未獲美國支持，感覺有機可趁，他們就會考慮展開攻佔台灣的行動方案。」

吳釗燮也強調，台灣和美國都堅信：「台灣不是籌碼，民主也不能當作籌碼。」他相信川普政府會信守對台灣的承諾，無論在外交或軍事方面。

CNN報導指出，自從民進黨籍的蔡英文總統在2016年上任以來，中國就沒停止過對蔡政府施壓，以防台灣宣布獨立。

中國海軍18至23日在東海海域實彈演習，官媒環球時報就引用一名專家的說法稱，演習「是針對台獨分子」。

外交部長吳釗燮在CNN專訪中說，中共的演習就是一種「恫嚇台灣人民」的方式。「我們正在盡力擴大與志同道合的國家合作，努力跟美國進行安全合作，以免中國誤以為他們能在一夜之間占領台灣」。

吳釗燮還說，中國恫嚇台灣之舉，只會讓台灣人民對中國反感，「中國說他們想贏得台灣人的心，但他們做的事……只會引起一般台灣人對中國政府的仇視，把台灣推得更遠」。

被問到身為民進黨主席的總統蔡英文，是否會推動台獨。吳釗燮說，蔡英文已下定決心維持「現狀」。「我們想維持海峽兩岸的和平穩定……台灣獨自存在於中國之外，台灣靠自己存在，所以台灣沒有必要走出目前的情況」。

過去半年台灣邦交國教廷，可能與中國建交的說法甚囂塵上。不過吳釗燮說，台灣仍希望和梵蒂岡維持長久的外交夥伴關係。

「我們和教廷官員維持非常密切的往來，也提醒他們中國必須讓宗教自由化，這才是教廷想要看到的。而台灣在這方面堪稱是典範。」

「因此和台灣維持良好關係，才是讓台灣成為中國民眾、特別是天主教徒典範的關鍵。讓中國民眾知道，他們也會有獲得宗教自由的一天。」

CNN記者Matt Rivers (右)在台北與主播連線。圖片擷取自CNN官網