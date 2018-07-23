享受美食不失控 專屬糖友的美食網站正式上線

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）糖尿病病友需時刻注意飲食、運動、藥物三管齊下，才能有效控糖，但調查中顯示有近6成的糖友認為外食特別難以落實、計算和忌口。中華民國糖尿病衛教學會與諾和諾德藥廠推出「你7了沒！控糖美食家」網路平台，糖友只需動動手指頭，即可快速找出合適自己的用餐方式及地點，吃得安心有依據。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德也表示，儘管市面上衛教飲食準則再多再豐富，但落入生活實行時，難免還是會有落差。因此成立「你7了沒！控糖美食家」網路平台，就是為了幫助糖友平衡飲食原則與實際現況，鼓勵醫療專業人士與廣大糖友一同上網分享用餐心得，集眾人之力讓美食資訊完整。

即便坊間糖尿病飲食計算原則工具百百款，現實生活中竟仍有超過7成的糖友，用餐時不太計算份量，甚至根本沒有計算；就算有計算，近5成也多只靠感覺評估，超過7成糖友也表示，即使同地區、同種食物，但因不同店家的份量與材料有差異，就會讓控糖變得更加困難。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅營養師表示，有些食物看似標榜健康養生，實際上卻堪稱『假面甜心、地雷成分』，例如：優格號稱０脂肪，但其實加了很多的糖來提味，碳水化合物是無糖優格的2倍一杯500 cc現榨柳橙汁，得需要5顆柳丁榨成；若一天需要2個拳頭大小的水果，喝下一杯就足以讓血糖衝高。

蘇主任表示，許多餐廳及菜色，糖友不是不能吃，而是得知道作法及食材方能決定可進食的量，這的確是一大困難。杜理事長希望藉由美食交流社群平台-「你7了沒！控糖美食家」，突破糖友在飲食上的瓶頸，透過專家與糖友共同協作，充實全台用餐資料庫，讓糖友外食能有簡單方便的指引，不用帶秤也能放心出門外食！

此外，因為網站能作即時美食分享，符合現代人用餐喜歡拍照上傳的習慣，讓熱愛分享的糖友，也能有自己的控糖心得發布平台；而衛教人員則可以快速透過Facebook、Line傳散分享自己或他人po文，讓糖尿病衛教輕鬆有趣之餘，更有效率！