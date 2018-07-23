雞尾酒週台北8月開跑　GQ Taiwan推10條「跑吧路線」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）近年來許多國際大城市如倫敦、新加坡、阿姆斯特丹等皆熱鬧舉辦雞尾酒週 (cocktail week)，今年由GQ Taiwan舉辦「Bar Surfing 一起跑吧」將於８月開跑，共有40間酒吧參加，主辦單位還規劃10條特色路線，重頭戲開幕派對將在8月3日於台北W飯店舉行。



(照片翻攝自Bar Surfing臉書)

2018 Taipei Cocktail Festival 的前身為 2017 Bar Surfing Week，去年於8月底至9月初舉行，聯合共24家台北的酒吧，活動期間每家各推出4款特調調酒與1款無酒精飲品，為期5天的活動即吸引數千人參加。

活動形成的契機來自台灣調酒界的佼佼者師張勳進，他曾獲 Diageo World Class台灣區冠軍，並保有世界排名第8的好成績。去年張勳進接受GQ Taiwan專訪時對於台灣調酒文化觀察有感而發說出一段話：

台北的酒吧真的很強！很希望大家更認識、更了解它們。



台北雞尾酒周將於8月展開 (照片翻攝自Bar Surfing臉書)

今年活動規模較往年浩大，不僅活動期間拉長至一個月之久，台北參加的酒吧數量增至40間，並規劃10條跑吧路線，另還舉辦開幕派對、派對巴士、跨界工作坊、國際調酒師客座等活動。

特色酒吧主要遍佈台北市信義區，大安區，中山區，萬華區及內湖區，主辦單位也整理出10條有趣的跑吧路線，例如餐酒館系列「如果你是吃貨」、喜愛獨酌的寧靜路線「一個人喝一杯也很棒」、或是給威士忌愛好者的「LEAD挺威士忌」等。



開幕活動邀請到國際調酒師Alberto Pizarro（照片提供：BarSurfing）

「2018 Bar Surfing 一起跑吧」 開幕派對將於 W Taipei WET 池畔酒吧舉行，自8月3日到5日的派對主題及參與團隊皆不同。首日主題為「#LEAD挺跑吧品牌之夜」並將舉行素人調酒大賽、次日「亞洲五十大酒吧現身台北」及最後一場的「一夜台北」；現場將有6位國際調酒師、台南T.C.R.C.、實驗創新餐酒館 Indulge Bistro團隊，還有法籍藝人法比歐FABIO與網紅呱吉。

在跑吧活動的黃金週，旅遊平台KKday 與GQ Taiwam共推派對巴士，將巴士設計成移動式酒吧，在限時1小時裡提供特調飲品並玩闖關遊戲，巴士也會開往這四十家參與的酒吧一同吵熱氣氛。



工作坊邀請到調酒師GN 詹佳恩& FAYE飛飛主講「異地調酒師旅外生涯」（照片提供：BarSurfing）

另外，8月4日到7日的5場跨界的工作坊，分別以不同角度探討調酒文化，並請到不同背景的調酒師對談。工作坊主題如「台灣可可豆與調酒的美味華爾滋」、「新南向政策：調酒 V.S. 甜點」、或是「異地調酒師旅外生涯對談」。



限量跑吧生存包​（照片提供：BarSurfing）

跑吧活動票券分「新手包」及「熟客包」，裡面皆有通行證可享有特調優惠及調酒兌換券，並於7月30日前購買可獲限量跑吧生存包Bar Surfing Survival Kit。

2018 Bar Surfing 詳情請上 活動官網 或 粉絲專頁 或 GQ Taiwan 行事曆 查詢。