台大校長遴選案「正面溝通」　葉俊榮見陳維昭、郭大維

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）政大昨（22)日選出新校長，再度讓人聯想到紛擾多時的台大校長遴選案。教育部長葉俊榮今(23)日證實，已拜訪台大遴委會召集人陳維昭，他認為這是好的開始，希望大家珍惜善意的溝通機制，共同設法突破僵局。

聯合報指出，葉俊榮上午才接受電台專訪，證實見過陳維昭。下午就找來台大代理校長郭大維面談，兩人會面是否與管案有關，台大校長室僅回應是「公務」，內容不便多透露；部長室則表示是討論校務推動事宜。

台大校長代理迄今逾一年，葉俊榮上任首日曾說，台大案不該再拖延下去。聯合報報導，今(23）日下午1點多，有記者目擊郭大維進入教育部，並走向部長室方向，疑與葉俊榮有約。

對此，該報記者求證台大校長室，蔡秘書回應稱，郭校長最近出國，中午才回來。今天因有公務前往教育部，但詳細內容不便多透露。至於前往教育部是否和部長約談有關，她表示「沒辦法說，不能講太多」，至於行程是否早排定？她也三緘其口。

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​報導指出，郭大維最近行程忙碌，前幾天都在國外，今天中午才返台，預計後天又將出國，明天也已排滿行程，預計一路忙到8月。

教育部部長室則回應，郭代理校長是與副校長林達德、主秘李心予等人前往，主要是談台大校務推動事宜，部長照慣例定期都會跟各校陸續約談，了解各校的推動情況，是一直以來都有在安排的，跟校長遴選案無關。

教育部長葉俊榮，今(23)日上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，談到台大校長遴選案，應該如何尋找出路。

中央社報導，主持人周玉蔻詢問葉俊榮，是總統還是行政院長找他當教育部長，針對台大遴選案，是否有給他指示、時間限制或人選。



葉俊榮表示，台灣教育界受到台大校長遴選案影響，在心情和鬥志上都受到很大衝擊。遴選過程中的風風雨雨，也反映出結構性爭議；總統和院長都曾找他，他確實因為被說服，才接下教育部長這個職務，但總統和院長也給他決策空間。



要解決台大校長遴選案，葉俊榮認為，不應該由他片段決定，而是需要相當程度的溝通，「我不是來拔管或挺管，而是來解決問題」，現在遴選案陷入僵局，需要用智慧和善意走出一個方向。



葉俊榮指出，要解決此案有三條路，第一是重啟遴選，台大並不接受。第二條路是靠司法解決，但會耗費很多時間。因此他決定走第三條路，跟台大和遴委會溝通，設法突破僵局。他已接觸過數名遴委，包括台大校長遴委會召集人陳維昭。



葉俊榮表示，他特地去拜訪陳維昭，兩人討論約一個小時，陳維昭向他說明整個遴選過程，他則表達自己處理此案的態度和作法，彼此也提出解套方式。他認為兩人的會面是好的開始。過去教育部和台大只有公文往來，現在已從互相不討論、不互動，走向正面的溝通。



周玉蔻詢問，教育部的第三條路是否包括聘任管中閔為台大校長，是否有可能推翻前教育部長吳茂昆的決定。



葉俊榮指出，現在不談這些，重要的是他鋪了一條路，勇敢面對問題，畢竟台大不能長期由代理校長一直代理下去，他希望大家不要一直堅持己見，或是糾結於是否重新遴選，而是能珍惜這個善意的溝通機制，在這一、兩個月的黃金時期，透過多方良性溝通突破僵局。