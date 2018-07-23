中市勞工局貼心健檢簡訊  關懷移工身體健康   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）關懷台中市外籍移工身體健康，台中市政府勞工局2017年起首創以「簡訊」或「電話語音」提醒雇主，於期限內帶移工辦理健康檢查，不僅能確保移工的身心健康，雇主也不會因粗心而違法，若發現聘僱移工有誤食或施用毒品情況，雇主也可協助移工即早戒癮治療、早日遠離毒品。

根據移民署統計，截至今年5月止，台中市外籍移工人數已達10萬1,719人，是全國聘僱外籍移工人數第2多的縣市。依據「受聘僱外國人健康檢查管理辦法」規定，移工來台3天內、工作滿6、18及30個月等均需接受健康檢查，若雇主未依規定辦理，雇主聘僱許可將遭廢止。

為提醒雇主定期辦理移工健康檢查避免聘僱許可遭廢止，台中市政府勞工局去年首創以「簡訊」或「電話語音」提醒，協助雇主獲知最新政策並留意聘僱外籍移工應遵守的規定，頗受好評，今年7月起持續提供貼心提醒服務，請雇主收到通知後，於期限內儘速帶移工辦理健檢。

勞工局表示，雇主應於外籍移工來台後「3個工作日內」及「健檢起計日滿6個月、18個月及30個月之前後30日內」至指定醫院接受健康檢查，此外，若發現聘僱移工有誤食或施用毒品情況，也請雇主協助移工即早戒癮治療、早日遠離毒品。