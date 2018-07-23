大腸癌並不可怕 半數可透過改變日常習慣來預防

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）被喻為心靈導師的「葉教授」日前因為大腸癌病逝，加上常有報導指出20幾歲的年輕人就罹患大腸癌，外界總把大腸癌視為不治之症，但醫師表示，其實大腸癌並沒有那麼恐怖，大腸癌是最可預防的癌症類型之一，半數的大腸癌可以透過改變日常習慣來預防。

大腸癌發生人數連續第9年盤踞國人癌症第一位，根據最新104年癌症登記資料統計，國人平均每13個人就會有1位，終其一生會罹患大腸癌！但事實上，大腸癌並不難預防，可以透過調整飲食習慣、運動與體重控制來預防，而透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過9成!

醫師提醒，50至74歲的民眾應善用政府補助兩年篩檢一次的機會，讓篩檢成為一種習慣，並維持健康飲食和規律運動。

撇步1、健康飲食：遠離大腸癌，基本之道就是要具備良好的飲食習慣，食物的種類格外重要，香腸、臘肉、培根等加工肉品（煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工）與紅肉（豬、羊、牛），均已被證實會提高大腸癌發生率。建議改以魚肉、瘦鷄肉等白肉來取代紅肉，菜餚多放菜蔬，以汆燙取代高溫油炸、燒烤，身體無負擔。

撇步2、規律運動：不運動、肥胖，也是致癌的高風險因子，平日就需要養成定期運動的習慣，並注意體重控制。

撇步3、定期篩檢：國民健康署署長王英偉呼籲民眾，大腸癌篩檢效果佳，政府跟醫院也都致力於提升大腸癌篩檢的服務品質，