何時執行死刑？蔡總統：法律未廢死  如何執行由法務部審酌決定

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）兩天一夜的「發現台東魅力之旅」，蔡英文總統今（23）日上午在台東娜路彎大酒店，與隨團媒體共進早餐。

總統表示，透過優質的觀光、農業，還有多元豐富的族群文化，台東的「無煙囪產業」，很有機會成為整個台灣追求永續發展的典範，也重申政府支持台東地方發展的決心。她強調「我們一起為逐『台東夢』努力」。最後，總統並回應現場媒體多項提問。以下為內容摘要：

照片來源: 總統府官網

1.下個月是否出訪巴拉圭，以及是否過境華府：總統回應表示，八月出訪的行程，現在外交部門都在規劃當中，這些照往常的慣例，在外交部門準備就緒以後就會對外說明。總統說，她了解昨天一直有媒體在問出訪相關問題，是因為有一些媒體報導的臆測性太高，導致它的準確性不高。我們並沒有提出過境華府的要求，因為主要的行程，還是去我們在中南美洲的友邦，政府在安排過境的時候，會以實際的需求、行程的安全以及便利性做為過境的考量。

2.宋楚瑜主席是否會再擔任APEC大使：總統表示，宋主席連續兩年代表她參加APEC領袖會議，不論是出發前或是回來之後，都有機會交換意見。事實上，宋主席在這兩次擔任APEC領袖代表，表現得非常好，也有卓越的貢獻，她非常感謝宋主席。至於今年度的規劃安排，等到時候到了就會跟大家報告。

3.內閣改組後，針台大校長的遴選案、以及廢死或死刑的執行應如何處理：總統表示，這次的內閣改組及人事更迭，行政院賴院長在宣布時，就已經說明改組的主要目標。在法務部方面，這個階段最重要的工作，還是治安，以及反毒的工作。

至於死刑的問題，現在的法律並沒有廢除死刑，至於應該如何執行，以及在什麼時候來執行，這個都由法務部來進行審酌。法務部長也說，在審酌所有的情事之後，會有一些做法跟決定。

關於台大校長遴選案：這件事，還是屬於教育部的權責。新任的教育部長，是擅長溝通的部長，希望他能跟各方溝通，引導各方在台大校長的遴選案上達成共識，讓台大校長案可以早日解決。她也要呼籲各方共同關心台大，尤其是台大的學生及老師們的權益，這是社會關注的議題。

4.美中貿易戰對我產業的影響：總統認為，政府都持續與受到貿易戰影響的產業界各方進行溝通，有系統地了解所有產業在不同貿易的變換下，會產生什麼衝擊。這些調查和與產業的對話，已經請經濟部和相關單位積極進行，希望更精準掌握在貿易戰之下，有哪些產業比較可能受到影響，持續和他們對話，協助降低對產業的衝擊。整體來講，產業的靈活度蠻高的，在政府協助下，可以靈活調度生產和行銷系統；在這個前提下，政府會跟產業一起努力，把衝擊降到最低。

5.面對區域衝突的立場：總統表示，維持區域的和平穩定，是大家共同的責任，但是她也必須說，台灣的國防和自我防禦的能力，確實是我們的責任，必須要盡最大的力量來防衛台灣，有效的嚇阻對方軍事的企圖跟行動。至於相關各方在特定的衝突裡，會做什麼事情或做什麼樣的反應，現在說這些都言之過早。

總統今在致詞時表示，希望在昨(22)日緊湊的行程中，媒體朋友能夠領受到台東的好山好水。今天將前往東海岸、關山、池上等花東縱谷的重要地點。她期待藉由這兩天的行程，大家能夠感受到台東的魅力。

照片來源: 總統府官網